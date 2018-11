San Francisco busca tener un "centro comercial abierto"

La idea, que busca fomentar las ventas, fue presentada la semana pasada a la Municipalidad de San Francisco quien dio el visto bueno y con quien tanto CAME como el CES firmarían un convenio la próxima semana para su implementación.

En el marco de una iniciativa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el Centro Empresarial y de Servicios (CES) planea implementar, en San Francisco, un "centro comercial a cielo abierto".

"El 'shopping a cielo abierto' es un programa que tiene CAME a nivel nacional para fomentar este tipo de emprendimientos. Es una serie de comercios que están en una misma zona, que hacen una especie de convenio que lo firma una institución que los representa, en este caso el Centro Empresarial de Servicios junto con la Municipalidad de San Francisco y CAME, y hay en ese convenio fondos que ayudan a organizarse", detalló Darío Tamagnini, presidente del CES.

Dichos fondos serían destinados, entre otras cosas, a capacitaciones para los comerciantes y a la contratación de personas especializado en infraestructura que pueda analizar la zona y adecuar el lugar para volverlo más "ameno" para el cliente. "Por eso se necesita el convenio firmado por la Municipalidad. También hay fondos para contratar un gerenciador para el proyecto, una persona que organiza eventos y que mira si puede hacer algo con la infraestructura externa para mejorarla. Esto está muy aceitado en Europa. Se toma una zona y se la gerencia igual que si fuera un shopping cerrado. Acá se manejaría de una forma parecida pero en una calle o en una zona", explicó Tamagnini.

El presidente del CES ejemplificó la iniciativa con el Paseo del Centro ubicado en Rafaela, cuyas autoridades recibieron a Tamagnini y a cinco comerciantes de diferentes rubros días atrás para orientarlos.







Aprobación

La idea de un centro comercial abierto avanza a buen ritmo. La semana pasada miembros del CES mantuvieron una reunión con autoridades municipales, que aprobaron la propuesta, por lo cual empezaron el trámite en CAME. "Ya lo teníamos hablado, la semana que viene, cuando venga gente de Came, vamos a informar el lanzamiento formal, todavía no se firmó nada", anunció Tamagnini.

El presidente del CES adelantó que ya hay cerca de 40 comerciantes interesados en sumarse: "Esto se inició un poco cuando se inició la movida de 'Vamos al centro'. Todos esos comerciantes que están en esa movida están interesados en este tema, más o menos son 40. La idea es que se sumen más, porque lo más probable es que que tenga éxito, que funcione bien, y si funciona bien seguramente se vayan a sumar más comercios".

Posicionar a la ciudad

Tamagnini reveló que además de posicionar a San Francisco con un centro regional de compras se está llevando a cabo otro trabajo con una empresa de marketing. "Para ver si hacemos algo más general, no sólo en 25 de Mayo, algún tipo de publicidad más genérica para posicionar a la ciudad. Esto nos va a ayudar porque si uno logra armonizar un lugar, hacerlo más ameno, más como un paseo, también genera un incentivo más", dijo el titular del CES.

"Más adelante haremos un lanzamiento de San Francisco en la región, apuntando a las compras de la región hacia acá, manejando mucho las redes sociales y la comunicación por Whatsapp", agregó.

"Lo que se va a iniciar ahora, la semana que viene es en el centro, tampoco podemos arrancar abriendo mucho porque se complica para organizarlo, más cuando algo es nuevo, pero en Rafaela están extendiendo esto a zonas comerciales a otros barrios. Todo va de acuerdo al interés que pongan los comercios de cada zona. El tema es hacer funcionar bien un parte y después seguir con otra", expresó.

Así, la semana que viene se firmaría el convenio con CAME y la Municipalidad.

Remodelación del edificio

Otro de los puntos en los que trabaja en CES es en la remodelación de su edificio, ubicado en Pueyrredón y Belgrano.

"Ese es otro de los cambios que tenemos que hacer. El problema que tenemos hoy es que el edifico tiene muchas escaleras y no está preparado para personas con problemas de movilidad. Ahí tenemos que hacer una serie de modificaciones para hacerlo accesible para todos. Ya está todo proyectado", expresó el presidente.

Según explicaron, la reforma pretende facilitar el trabajo cotidiano, brindando comodidad y servicios tanto a los asociados como a la comunidad en general.

El proyecto estará a cargo de los arquitectos José Schreiber y Laura Gonzalez del estudio SCH.ARQ.