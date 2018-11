Se conocerá hoy la sentencia por el crimen de Lucía Pérez en Mar del Plata

El juicio por la muerte de Lucía Pérez, ocurrida en octubre de 2016 en la ciudad de Mar del Plata, entró en su recta final. Este lunes desde las 14.30 se dará a conocer la sentencia contra Matías Farías, Alejandro Maciel y Juan Pablo Offidani, los tres imputados en la causa. La mamá de la víctima sostuvo que es una "fecha muy difícil", pero no duda que tendrán una "condena ejemplar".

"El debate ya fue dificilísimo por haber tenido que escuchar todas esas cosas perversas y horrorosas que le hicieron mi hija", dijo a El Marplatense Marta Moreno, la mamá de la adolescente de 16 años. “Ellos la llevaron a mi hija viva de acá y ellos la drogaron, la violaron y la mataron. Sé que va a haber una justicia ejemplar. Tengo toda la fe de que los jueces van a ver todo lo que le hicieron a una criatura estos tres delincuentes”, agregó.

La mujer remarcó que "las pruebas están" y que todo quedó probado durante el juicio que empezó hace casi un mes, pero que hubo otros intereses que pusieron trabas durante la investigación. "Esto ya no es dinero, esto son poderes de otras cosas y de otro lugar. Se tienen que sacar el velo y decir las cosas como son”, reclamó y enfatizó: “Hay que rever algunas cosas porque sino lo que parece es que la culpa la termina teniendo mi hija. La Justicia la estamos viendo al revés así, le estamos endilgando la culpa a la víctima”.

Farías, uno de los imputados, se quebró en una audiencia y gritó: “Yo no la violé, no la empalé, no la maté”

Tras conocerse la sentencia del caso habrá una concentración en las puertas de Tribunales. Además colectivos feministas marcharán hacia el Monumento a San Martín para recordar a las mujeres “asesinadas por el machismo” y desde las 18 se hará otra movilización por el centro marplatense.

Los pedidos de pena

El martes 13 de noviembre terminó la última audiencia de los alegatos del debate oral. La abogada que representa a Farías, Offidani y Maciel solicitó que absolviera a sus defendidos.

Antes, Gustavo Marceillac, el letrado que actúa como particular damnificado en representación de la familia de la adolescente, pidió una condena a cadena perpetua para Matías Farías y Juan Pablo Offidani y una pena a 4 años y medio de prisión para Alejandro Maciel.

Por su parte, la fiscalía coincidió con el pedido de cadena perpetua para Farías pero pidió 18 años de cárcel para Offidani y la absolución de Maciel.

