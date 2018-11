Elecciones 2019: los otros partidos que buscan protagonismo

A poco de terminar el 2018, la mayoría de las fuerzas políticas de la ciudad entra en la etapa de definiciones respecto a las próximas elecciones municipales en San Francisco, que si bien no tienen fecha todavía se esperan para mediados de 2019.

En el caso del oficialismo, parece segura la candidatura del intendente Ignacio García Aresca a la reelección, según se contempla en el seno del Gobierno local. Distinto es el caso en Mejor San Francisco y la UCR-Pro (Cambiemos), quienes obtuvieron los principales resultados en la elección de 2015, que aún no tienen del todo cerrado bajo qué nombre se presentarán y quiénes encabezarán las listas. Sus referentes hablan de posibles frentes y alianzas con otras fuerzas, pero tampoco descartan presentarse por separado. Las decisiones a nivel local se esperan en poco tiempo, ante un escenario nacional marcado por la crisis económica y una inflación que ya alcanzó el 40 por ciento.

Pero también otros espacios políticos se vienen preparando para competir en 2019 y ganar relevancia en el escenario local, como el caso de los partidos en Unidad Ciudadana; y los sectores de izquierda como el MST Nueva Izquierda y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). Si bien tampoco definieron los nombres de sus candidaturas, sí confirmaron a este medio que participarán de las elecciones y que se encuentran en proceso de construcción de una alternativa a la gestión municipal del justicialismo y a los bloques hoy en la oposición del Concejo Deliberante.

Unidad Ciudadana busca fortalecerse

El referente local del espacio nacional impulsado por la ex presidenta Cristina Fernández es Andrés Romero, quien reafirmó su voluntad de participar en las elecciones aunque evitó hablar todavía de candidaturas. “La definición de los candidatos se va a dar más cerca de las elecciones, el año que viene. En mi caso estoy dispuesto a participar. Después se definirá cómo y dónde”, resumió Romero.

El dirigente subrayó que Unidad Ciudadana ha ampliado su participación en los últimos años en diferentes ámbitos de la ciudad y que el propósito es seguir en ese camino y lograr incluir en un frente a sectores con los que presenten coincidencias, principalmente en la oposición al modelo de Cambiemos.

“Tenemos participación en varios ámbitos como la cuestión de género, también en el ámbito sindical, cultural y estudiantil. Nuestra fuerza ya no es solo con trabajo territorial, sino que le agregamos un desarrollo político amplio y que nos permitió estar en esos espacios”, explicó.

“Estamos fortaleciendo el espacio y tratando de armar una base más amplia con fuerzas representativas que hayan coincidido en la oposición al modelo de ajuste que ha implementado el Gobierno nacional en los últimos años. Esas fuerzas están en diálogo con nosotros y estamos tratando de sumarlas a un espacio más grande. La idea es organizar una plataforma representativa de esos sectores”, graficó Romero.

Romero fue prudente en cuanto a un frente que incluya a Damián Bernarte, de Mejor San Francisco (compartieron el ahora desarmado frente provincial de Córdoba Podemos en 2015) aunque tampoco lo rechazó. “Estamos abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas, pero sobre todo con las que se enmarquen dentro del peronismo y que puedan fortalecer una plataforma de gobierno. No tenemos las puertas cerradas a nadie”, dijo.

MST y la unidad de la izquierda

En el MST Nueva Izquierda tampoco definieron a sus candidatos. Fernando Lanza, quien ya se postuló por este espacio en 2015, manifestó que tienen la intención de presentar una lista pero que primero buscaban lograr una alianza local con el FIT, algo que, por su parte, este último ya rechazó.

“Estamos en una campaña de llamar a la unidad a los otros sectores de la izquierda, es una política nuestra también nacional y provincial. Nuestra idea es tratar de unir a la izquierda y a los sectores progresistas, a las mujeres que luchan por sus derechos, a los sectores de la diversidad sexual, a los trabajadores. Que eso nos permita generar un tercer espacio, porque mucha gente que simpatiza con el proyecto del kirchnerismo puede terminar en Córdoba siendo furgón de cola de Schiaretti y Unión por Córdoba”, consideró.

Y agregó que a la espera de este intento de unidad de la izquierda, “las candidaturas no están resueltas porque implican todavía una instancia democrática que se resuelven con la participación de todos los militantes y simpatizantes”.

Consultado sobre si tiene intención de postularse, evitó una definición: “Para los compañeros soy uno de los que podría encabezar esa opción, pero no está definido. No llegó el momento, no soy el único”.

Lanza consideró que ese frente de izquierda con el FIT sería “muy positivo”, aunque lo vaticinó poco probable porque no habían tenido respuesta. “Lamentablemente no vemos una intención de ampliar la unidad de izquierda, por lo menos en lo que han manifestado a nivel provincial y nacional. Creo que se equivocan muchísimo en eso, pero a nivel local todavía estamos esperando”, manifestó.

El FIT va con nombre propio

El Frente de Izquierda y los Trabajadores también definirá su lista en el 2019. Lo que sí es seguro, según adelantó Ailén Cabrera, que con 20 años se posicionó como una de las caras visibles a nivel local de esta alianza, es que no formarán una unión más amplia de izquierda que incluya al MST.

“Nos parece que todavía no es el momento para las candidaturas, más que todo por la situación económica que están pasando los trabajadores. No nos estamos enfocando en las elecciones sino en las luchas del día a día. No vamos a ir internas porque en San Francisco solamente somos el PTS e Izquierda Socialista, y entre los dos vamos decidirlo”, dijo.

Y luego explicó por qué no habrá una unidad mayor de la izquierda. “La decisión a nivel nacional y también local es que no vamos a ir en un frente junto al MST. Eso sí está resuelto, por diferencias políticas muy grandes”.

La joven aseguró que a nivel de San Francisco no habían tenido conversaciones por esto con el MST. “Solo recibimos un mensaje”, detalló.

Cabrera, que es hija del recordado Julio Cabrera (fallecido en 2015 poco después de las elecciones en las que fue candidato), admitió que si bien es bastante joven podría presentarse como candidata, aunque era algo que debía definirse internamente y por consenso.

“Soy estudiante y tengo 20 años, pero es una decisión que vamos a tener con los compañeros”, indicó.

“Ahora priorizamos la situación de los trabajadores antes que las elecciones. Tenemos un plan político muy completo que abarca vivienda, educación, trabajo y otros temas. Siempre con nuestra bandera de la defensa de los derechos de los trabajadores”, concluyó la joven.

Sapei se baja

En base a su trayectoria como tribuno de cuentas (2011-2015) y concejal (2015 a la fecha), Ricardo Sapei era uno de los nombres que aparecía como posible candidato. Sin embargo, el referente del Partido Solidario e integrante del bloque de concejales de Mejor San Francisco, adelantó que cuando termine su mandato como concejal no se presentará a ningún otro cargo.

“Estoy convencido de que ya he cumplido un ciclo en la actividad política y cuando termine mi mandato voy a terminar también con mi participación en cargos políticos, lo que no significa dejar de hacer política, porque alguien que fue militante toda su vida nunca deja de hacer política”, aseveró .

Aunque si bien indicó que ya tenía la decisión tomada, no cerró del todo la puerta a un cambio de postura más adelante. "Ya hice la experiencia en los lugares en los que creía que podía aportar mi visión sobre la ciudad y el país que queremos. Creo que hay que dar paso a otra gente. Después las circunstancias definirán algunas cosas que puedan generar un cambio de opinión. Pero hoy mi decisión es no participar", manifestó el concejal.

Finalmente, Sapei no quiso pronunciarse sobre el futuro de Mejor San Francisco. "Yo integro un bloque que fue el de Córdoba Podemos. Pero yo soy del Psol y Mejor San Francisco es otro partido. Tendrán que ser ellos quienes definan esa posición”, aclaró.