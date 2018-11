San Martín de Tucumán vs. Colón: formaciones y cómo ver el partido en vivo online

San Martín de Tucumán recibirá este domingo por la tarde a Colón de Santa Fe por la 13° fecha de la Superliga Argentina, en un partido que comenzará a las 19:20 en el estadio La Ciudadela. Será dirigido por el árbitro Diego Ceballos y tendrá televisación de Fox Sports Premium. En el Sabalero debutara como entrenador el "Bichi" Fuertes, ídolo del club.

El equipo de Walter Coyette necesita sumar de a tres para salir de la zona baja de la tabla de posiciones ante el eleno santafesino, que llega con una racha de una derrota y dos empates, en la decimosexta posición.

Los tucumanos llegan a este duelo después de empatar ante Patronato y caer por goleada ante Independiente. Ocupan el puesto 20 en la tabla con 12 puntos en 12 partidos jugados.

Goleador al banco

En la visita, la llegada del máximo goleador del club santafesino al banco no comenzó con el pie derecho tras caer en los dos partidos de la final de la Copa Santa Fe. Sin embargo, este domingo tendrá una nueva oportunidad para conseguir su primera victoria como entrenador después de la salida de Eduardo Domínguez.



Los resultados no acompañaron al conjunto "Negro", quien no pudo conseguir los objetivos que se propusieron a principio del semestre y acabaron con la salida del ex entrenador de Huracán. Ahora, el histórico goleador tomó las riendas por su fuerte historia con el club.

Cómo ver el partido

Para quienes tengan contratado el pack fútbol, el partido se podrá ver en vivo por Fox Sports Premium y online en el link de Fox Sports Play.

Además, muchos que no tienen televisión por cable o satélite acuden al sitio A puro gol (en el último reproductor de video, al comenzar el partido), Kahsadsuperliga o también en televisionlibre.

También otros eligen verlo en golesespana o televisionparatodos.

Probables formaciones

San Martín de Tucumán: Carranza; Petryk, Moreira, Acevedo, Martínez; Purita, Arregui, Tino Costa, García; Bieler y Pons.

Colón: Burián; Toledo, Olivera, Ortíz, Escobar; Heredia, Fritzler, Zuculini, Estigarribia; Leguizamón y Correa.

Hora: 19:20

Estadio: La Ciudadela

TV: Fox Sports Premium

Con información de agencias.