En vivo online: Platense vs. Olimpo de Bahía Blanca por la B Nacional

Platense recibirá en la tarde de este domingo a Olimpo de Bahía Blanca por la 11° fecha del torneo de la B Nacional, en un partido que comenzará a las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López y que será dirigido por el árbitro Gastón Suárez.

El partido se podrá ver en vivo y online a través de este link de TyC Sports Play (hay que registrarse por única vez).

El Calamar que dirige Fernando Ruiz viene con una mini racha positiva de tres fechas sin derrotas, con dos triunfos y un empate, e intentará ganarle por primera vez a Olimpo.

El once inicial no está confirmado, pero podrían reaparecer Elías Borrego y Cristian Amarilla. El primero ingresaría en lugar de Ezequiel Gallegos, y el segundo jugaría por Ramiro Cáseres. Si bien Nahuel Iribarren forma parte de la concentración, todavía no participaría desde el arranque del encuentro.

Buen momento

Por el lado del Aurinegro, los de Darío Bonjour están en un buen momento, quizás el mejor de la temporada, con tres juegos sin perder. Ante Platense intentará su segunda victoria al hilo y a pesar del último triunfo ante Almagro, como local, el entrenador realizará algunas modificaciones, varias de ellas obligadas.

Fermín Holgado retornará al arco tras purgar con su fecha de suspensión y reemplazará a Ezequiel Viola. Said Llambay se encontraba en la misma condición, pero un problema muscular de último momento lo bajó del viaje. También en defensa, Salvador Sánchez, ya en óptimas condiciones físicas, podría reemplazar a Agustín Cattaneo.

Además, Franco Lefinir se lo pierde por un desgarro y David Vega ocuparía su lugar en el círculo central. Lautaro Belleggia, quien jugó por Llambay contra el Tricolor, padeció una sobrecargar y anginas, por lo que su presencia también es duda y en caso de no llegar, podría estar Lucas Lazo en su lugar.

Probables formaciones

Platense:Jorge De Olivera; Nicolás Morgantini, Facundo Gómez, Abel Luciatti, Juan Infante; Agustín Palavecino, Hernán Lamberti, Borrego, Diego Tonetto, Amarilla y Cristian Tarragona.

Olimpo: Holgado; Leandro Lacunza, Luca Orozco, Sánchez o Cattaneo, Raúl Iberbia; Gabriel Graciani, Vega, Bruno Díaz Bittner, Belleggia o Lazo; Axel Rodríguez y Marcelo Argüello.

Estadio: Platense.

Hora: 17.

Con información de Solo Ascenso.