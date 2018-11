Madres emprendedoras que son sus propias jefas

Yemina Tissera, Lola Salas y Yanina Giay son tres mamás emprendedoras de la ciudad que lograron cumplir sus propósitos de trabajar desde sus hogares y a la vez estar presentes en la crianza de sus niños.

Yemina hace años que realiza artesanías y decoración para fiestas. Actualmente se encuentra con otro emprendimiento a través del cual vende vinchas de flores y unicornios, atrapasueños de todos los tamaños, kits para fiestas personalizados y mucho más.

Lola hace más de 10 años que cuenta con su emprendimiento Me Gusta Guatemala, una pequeña empresa que realiza diseño gráfico y sets materos.

En tanto Yanina, luego de hacer varios cursos de encuadernación, hace tres años que lleva adelante un proyecto denominado Paraíso de Papel, cuyos productos más solicitados son álbumes personalizados, agendas, recetarios de cocina, y cuadernos de todos los tamaños.

Comenzar a emprender

Yemina, mamá de Nahiara (8), Román (5) y Ezra (1), contó que comenzó su emprendimiento para generar una salida laboral que le permitiera a la vez ocuparse de sus hijos y ganar dinero haciendo lo que le gusta.

“Para el último cumpleaños de mi nena hice vinchas de flores y de unicornios para regalarle a las compañeras. Desde ese momento no paré de venderlas. Para la fiesta de la primavera vendí más de 30 unidades en dos días. Fue una gran promoción para mis trabajos y una motivación muy grande para apostar a ellos de una manera más formal”, recordó.







Yanina, mamá de dos hijos de 14 y 5 años, manifestó que decidió dejar de trabajar para cuidar a su hijo menor. Al contar con tiempo libre, pudo dedicarse a realizar cursos de encuadernación, algo que siempre le gustó y hasta se capacitó en Córdoba.

“Una amiga me pidió un cuadernito, se lo hice, me recomendó con otra y así de boca en boca fui teniendo pedidos. Después otra amiga me invito a participar de unas ferias de artesanos y vendí bastante. Con ese capital pude comprar material e ir invirtiendo, nunca saqué plata de mi bolsillo”, aseguró.

Una construcción

Lola, mamá de Francisca (11), lleva adelante su emprendimiento desde que nació su hija. Me gusta Guatemala, su motivación, parte de su historia personal y de sus viajes por Latinoamérica.

“En 2009 tuve esta idea. Es una marca llena de color, con productos que traen alegría a la gente en objetos cotidianos. Hoy estoy enfocada en los diseños de ecocuero. Siempre tuve en mente armar mi pequeña empresa y poder estar con Pancha en casa. El éxito que estoy teniendo es una construcción de todos estos años que pasaron”, remarcó Lola.







¿Se valora en San Francisco el trabajo artesanal?

Las tres mujeres opinaron sobre la valoración local que tiene el hecho de ser emprendedoras y artesanas.

“Desde mi punto de vista es difícil que el trabajo artesanal sea valorado porque la gente actualmente elige de acuerdo al precio. Si bien se sabe que el trabajo artesanal es de elaboración propia, original, muchas veces se prefieren los trabajos industriales apuntando a un menor precio”, manifestó Yemina.

Para Yanina se trata de un tema ambiguo: “Tengo una clientela que es súper fiel, que le gusta lo personalizado, lo innovador, lo artesanal y después está la clientela que, siempre te hace el comentario que tu producto es muy caro, que va a una librería a comprar un cuaderno y le sale la mitad del precio. A ellos les explico que a un cuaderno comprado en una librería lo hace una máquina en grandes cantidades. En vez yo lo estoy haciendo exclusivamente para el cliente, con la tela que elija, la cantidad de hojas que quiera, portada, fotos, todo lo que se le ocurra al cliente. Hay gente que valora esa personalización”.

Sin embargo, Lola sostuvo que en San Francisco se valoran muchísimo sus trabajos. “Se valora, yo diría, más el diseño independiente que el trabajo artesanal, la mentalidad de la gente cambió. No busca lo artesanal de épocas pasadas, busca estar con objetos cotidianos que queden bonitos en su casa, tomar unos mates y tener un set alegre, tener objetos que tengan que ver con la personalidad suya, eso es a lo que apunto”, explicó.