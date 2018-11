Reclamos de vecinos a la sombra de una gran obra

Vivir junto a un edificio en construcción a veces puede convertirse en un verdadero drama. No pasa con todas las obras, pero en San Francisco algunos vecinos manifestaron los problemas que están sufriendo por residir al lado de la obra del futuro Soho Park, que se erige con dos torres en la esquina de Dante Alighieri con General Paz y sobre calle Córdoba.

Para algunos significó una extensa lista de roturas edilicias, mugre y algunas complicaciones con los obreros. Desde el grupo inversor aseguraron que si bien hubo algunos inconvenientes, siempre estuvieron dispuestos a resolverlos de la mejor manera y lo más rápido posible.

Vivir en el medio de dos torres

Gustavo Bischoff tiene su vivienda ubicada sobre Dante Alighieri al 1900, pegado a las cocheras de la torre uno de la obra, mientras que su patio da contra otra de las estructuras que se están levantando. Desde entonces manifestó que su familia sufre los padecimientos de vivir en medio de un obrador constante.

El hombre abrió las puertas de su hogar a El Periódico y mostró los diferentes daños que, según aseguró, sufrió su domicilio a raíz de las obras. Entre ellas, grietas en las paredes de la cocina, habitaciones y baño. A esto se suma la caída de mampostería interna e innumerables marcas de humedad en los techos.

“En un principio quisieron comprarme la casa pero como no llegamos a un acuerdo empezaron los problemas. La vivienda era de mi abuela y me mude acá para darle a mi familia un mejor lugar. Y me encuentro con un montón de problemas con esta gente. Una cosa es que yo te la cuente, pero muy distinto es vivir lo que estamos padeciendo”, manifestó.

“Antes teníamos dialogo con los constructores y el propietario, pero después comenzó a agrietarse la casa y los ruidos incesantes. Yo les iba comentando los inconvenientes y no me ofrecían solución, me daba cuenta que me tomaban el pelo”, dijo.

Bischoff asegura que los trabajos que realizaron en su techo le trajeron graves complicaciones a su hogar.







“Me partieron toda la casa”

“Mi casa linda con los dos edificios, literalmente me la partieron desde el frente hasta atrás”, sostuvo indignado.

Bischoff manifestó que no recibía respuestas y entonces optó por negarle el acceso a los obreros al techo de su vivienda para diferentes trabajos. Y según el hombre, ahí los problemas aumentaron. “Comenzaron las amenazas y el hostigamiento constante. Mi señora no puede salir al patio porque le gritan cosas, me amenazaron, mis nenes no pueden pasar por la vereda porque está toda ocupada por ellos, no te dejan dormir una siesta en paz, es un calvario”, enumeró.

“Vinimos a esta casa en busca de seguridad y calidad de vida, pero terminamos inmersos en todo esto que nos está arruinado, ya no sabemos qué hacer, solo nos queda resolverlo con la Justicia”, finalizó.

Gustavo muestra las grietas y las manchas de humedad que se formaron en su baño.







Promesa de reparación

Ariel Verón tiene su casa sobre calle Córdoba al 100 y linda con la construcción de la segunda torre. “Complicaciones hubo muchas pero por el momento conmigo venimos en buenos términos, si pasa algo me lo intentan solucionar o me dan su palabra de que lo van a hacer”, comentó.

Luego se refirió a algunos daños domiciliarios que notó en su vivienda: “En el comedor tuve algunas fisuras en las paredes; me dijeron que cuando esté finalizada la obra me lo iban a reparar. Una pared lindante se inclinó, tuvieron que venir a apuntalarla y le pusieron membranas”.

Sí se quejó de la imposibilidad de descansar en horas de la siesta por los ruidos y una importante rotura que sufrió la bajada de su garaje pisada por los camiones. “El quilombo, la mugre y el trastorno para la vida cotidiana está, no se puede negar”, exteriorizó.

De todos modos, el hombre tomó sus recaudos y antes del comienzo de la obra hizo fotos de toda su vivienda y una escribana certificó el estado general de su casa. “Fue para resguardarme si tengo que reclamar algo”, dijo.

Ariel tuvo que padecer una rotura en la bajada de su garaje por el tránsito de los camiones



Pedido sin respuesta

Orlando Olivero reside sobre calle General Paz a unos 12 metros de la torre número uno, y si bien la estructura de su hogar no sufrió inconvenientes, sí se vio perjudicado en su privacidad.

“Hace un par de años tuve la posibilidad de hacer una pileta en el patio y ahora voy a tener dos edificios apuntándome. No tengo privacidad porque todas las ventanas y los balcones dan para el lado de mi patio, la vista no es para nada linda”, contó.

“Sufrimos por el tema de la mugre, portland que volaba cuando revocaban en los pisos superiores y cosas de todo tipo que caen permanentemente en mi patio los días de viento”, agregó.

Orlando junto a otro vecino tuvieron la iniciativa de elevar a la Municipalidad una nota solicitando un estudio de factibilidad e impacto ambiental que la obra podría ocasionar. “No nos oponíamos a la construcción de los edificios. Sí elevamos esa nota sobre todo por el tema de cloacas, iluminación, de agua, y la hicimos firmar a muchos vecinos que apoyaron este pedido. La nota se envió a la Municipalidad y nunca tuvimos respuesta”, reflejó.

Este vecino se mostró preocupado ya que en la actualidad tienen inconvenientes con el desagote de las cloacas y la provisión de agua, sobre todo en los meses estivales. “Si para nosotros ya son problemas, imaginate cuando estén los dos edificios habitados”, resumió.

“Estamos a disposición para solucionar cualquier problema”

Así lo manifestó Félix Ortega, presidente del Grupo Dinámica, a cargo de la construcción del Soho Park. Quien a su vez reconoció un problema puntual con uno de los vecinos -el caso de Bischoff- “con quien el trato se tornó insostenible”.

“Hemos tratado de cuidar mucho los detalles porque sabemos las molestias que cualquier obra ocasiona a los vecinos y queremos tener la menor injerencia en ese sentido”, señaló Ortega a El Periódico.

Según el empresario no sucedieron hechos graves en ninguna de las dos torres. “Solamente hay un único vecino con el que no tengo relación por su forma de dirigirse”, expuso.

“A ese vecino seguramente algún daño se le debe haber provocado, pero nada de que se está cayendo la casa. Los daños actuales que puede tener de humedad son porque él no nos ha permitido hacer los trabajos de impermeabilización e impedía que los obreros entraran. Se le dieron alternativas pero fue una situación que se tornó inmanejable por él”, dijo al respecto.

“Que yo sepa-continuó- no hay otros vecinos con los que tengamos inconvenientes actuales en la obra y quiero dejar en claro que estamos dispuestos, incluso con este vecino con el que no tenemos comunicación, a reparar cualquier tipo de daño”.

Cloacas

Con respecto a las preocupaciones de los vecinos sobre las complicaciones que pueda traer la red cloacal, Ortega explicó: “La Municipalidad nos exigió a colocar una cámara retardadora de líquidos cloacales; básicamente se trata de una pileta subterránea donde todas las aguas grises o materia fecal van a una cámara que degrada ese material y en las horas no pico las va largando con una bomba a la red cloacal principal. Hay una programación de cómo trabajar con esos excedentes cloacales”.

Por último manifestó que la torre uno se encuentra en un 80 por ciento de avance, con vistas a inaugurar en marzo del próximo año, mientras que el segundo edificio ronda un 20 por ciento de construcción.