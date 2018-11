Mallas para todos los cuerpos ¡y los gustos!

El intenso calor se adelantó al verano y ya promete instalarse en San Francisco. Por eso desde hace unas semanas, quienes pueden, ya se animan a la pileta y a la exposición al sol.

Acompañando las altas temperaturas Quiérete Más, la firma local especializada en talles grandes, ya ofrece diferentes mallas para todos los cuerpos pero también para todos los gustos con una amplia variedad en mallas enteras y de dos piezas, como tankinis y bikinis.

Daiana Juncos, encargada de una de las dos sucursales, comentó que este año es el primero en que se dedicarán a vender mallas y que tienen buenas expectativas.







Modelos

Juncos explicó que buscan poder conseguir variedad en talles.

“El gusto depende de cada clienta. Hay mallas enteras, hay bikinis de dos piezas, es decir, corpiño y bombacha, pero también hay corpiños y shorcitos y hay remeras o musculosas con shorcitos también”, detalló.

También reveló que se usan mucho las bikinis con la parte de arriba con vuelos.

Colores

En lo que tiene que ver con colores, la comerciante expresó que se usan todos, preferentemente los lisos en las mallas enteras. “La mayoría prefiere colores oscuros, como el negro o azul oscuro”, comentó Juncos.

En tanto, en los modelos estampados, la tendencia son los floreados de todos colores también. Y los combinados, floreado arriba y liso abajo o viceversa.







“Siempre tratamos de traer cosas juveniles, modernas, cosas lindas para que se sientan bien, ya que el tema de los talles grandes y las mallas es bastante complejo, a la mayoría de las chicas rellenitas les cuesta esto de ir a la pile o de ponerse una malla y de exponer su cuerpo, así que la idea es tener variedad, para que cada una se vaya contenta con la malla que eligió y pueda disfrutarla”, agregó la vendedora.

Talles

Respecto a los talles, por el momento las mallas enteras pueden conseguirse hasta el talle 56 y las bikinis hasta el talle 52.

De todas maneras, desde el local explicaron que aún resta que entren nuevas mallas. “La idea es poder conseguir todos los modelitos, tanto en mallas enteras, bikinis y tankinis, y poder conseguir todo hasta los talles más grandes que podamos encontrar, que siempre suele ser el talle 60 y cosas modernas, para que las chicas jóvenes, más allá de sus kilos demás, puedan sentirse cómodas con sus mallas y sus cuerpos”, dijo.

De todas maneras, reconoció lo difícil que resulta encontrar variedad en talles y al mismo precio en mallas, lo que ya no sucede con la indumentaria.







“En lo que es talles hay poca oferta. En lo que es bikinis hay muy poca oferta. Hace un año que me dedico exclusivamente a talles grandes y cada vez me resulta menos complicado, cada vez hay más variedad en ropa, cada vez hay más ropa moderna en talles grandes. Pero en lo que es bikinis no hay tanta oferta. Es como que no muchos se arriesgan a la confección de bikinis”, resumió.

Precios

Desde el comercio apuestan a que las mallas puedan venderse a precios accesibles y a que la ropa que ofrecen se encuentre al mismo precio que se encontraría en cualquier otra tienda similar.

Así, las bikinis hasta el talle 100 pueden conseguirse en 500 pesos. En tanto, las mallas enteras y tankinis (short y remera) importadas, pueden adquirirse desde los 1200 o 1300 pesos.

“Me ha pasado de encontrar proveedores en donde los precios son sumamente elevados. Y creo que por más que uno tenga un sobrepeso y les vaya más tela, a veces creo que es demasiado. Y por más que encuentro, muchas veces no traigo por esto de los precios. Me parece que por más que uno venda talles grandes no tiene que vender tan caro. He encontrado marcas de modelos de mallas donde a los corpiños, si los comprara, los tendría que vender entre 2500 y 3000 pesos y entre 1000 y 2000 pesos la bombacha. Nosotros queremos tratar de ofrecer calidad y también precio para que todas puedan vestirse bien y lindas”.

Demanda

A pesar de que falta casi un mes para el verano, la demanda ya comenzó.

“Tienen que seguir entrando muchos modelos más de mallas. Recién ahora está empezando la temporada de mallas, pero sí. Las clientas que han ido al local ya han visto que he traído mallas, se la han medido y se las han empezado a comprar, por miedo a no encontrar después el modelo. Ya empezó el movimiento de mallas esperando que se venga el calor y el verano para usarlas. Las clientas que frecuentan por lo general el local y saben que entraron mallas nuevas ya han empezado a venir a verlas, a medirse y también las que le han gustado se las han llevado previendo ya el verano”, comentó la propietaria.

De todas maneras, agregó: “Hay varias que ya empezaron a comprar bikinis, pero es como que hoy el foco está en las recepciones y las fiestas. Es como que la malla va esperando un poco hasta que se venga el calor, porque no han hecho muchos días de calor como para meterse a la pile o estar al sol, está tranqui el tema de las mallas”.

“Queremos ofrecer calidad buenos precios en nuestro local”, finalizó.

Contacto

Quiérete Más tiene dos sucursales: en bulevar 25 de mayo 828 y en Olegario Andrade 1266 y atiende de lunes a sábados de 9.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30.

En los dos locales hay variedad de talles y en los dos hay mallas.

Cabe destacar que recientemente el local de barrio La Milka anexó calzados para uso casual.