La Filial Millonaria se prepara para la Superfinal

Este sábado, a partir de las 17, se juega el partido de vuelta de la final entre River Plate y Boca Juniors en la Copa Libertadores. Después del 2 a 2 en la Bombonera, los "Millonarios" esperan ansiosos el encuentro en el Monumental.

Mauricio Falco, integrante de la Filial Millonaria San Francisco, contó como se vive la previa a horas del partido. "Tengo 47 años, siempre fui de River y el fútbol lo viví con intensidad pero con el tiempo uno se lo toma con mas calma, aunque con un poco de ansiedad porque es un partido histórico, se va a dar este año y después no sabes cuando se va a volver dar. Con una ansiedad positiva, esperamos que todo salga bien, que sea una fiesta que podamos enseñarles a todo el mundo que se puede hacer un partido de esta magnitud, que gane River, pero que Argentina pueda dejar una buena imagen", señaló.

En cuanto al partido Mauricio asegura que "la banda" tiene muchas chances de quedarse con el título. "Yo creo que la presión ahora pasa para nuestro lado, en la cancha de Boca creo que River hizo un partido excelente, desde lo estratégico y en el primer tiempo estuvo muy bien. Me tengo una fe ciega para la revancha pero hay que ser respetuoso con la historia de Tevez y otros jugadores que tiene Boca, que tienen chapa también. Creo que de local, River con su gente y con el técnico nuestro, tenemos muchísimas chances de dar la vuelta", aseguró.

Mauricio junto a su hijo en el Monumental.







La familia también Millonaria

"Tengo cuatro hijos, pero el de 11 años es el que mas le gusta, se sabe todas las formaciones y le encanta el fútbol. Fuimos a la cancha juntos, fuimos a ver Copa Argentina, la final de la Sudamericana, hemos ido a River-Boca. El quería ir en este viaje pero no lo voy a llevar, puede ser peligroso", contó.

Los hinchas se reunirán en el predio de la Filial Millonaria para ver juntos el partido.







Algunos viajan, otros no pueden

"Con la Filial Hemos hecho más de 50 viajes, siempre lo hicimos de la misma forma: con una lista hecha con anticipación. Una empresa que sponsorea a River nos conseguía entradas para no socios para partidos de Superliga, porque River te daba entradas para no socios, entonces pasábamos la lista con nombre, apellido y documento, y nos entregaban las entradas", dijo Falco.

"Para este partido hicimos el mismo método, teníamos un colectivo preparado, pero para evitar la reventa, en esta oportunidad, River no vendió entradas para no socios y no pudimos sacar el colectivo", agregó.

"Había tres formas de conseguirlas: en Somos River, Tu lugar en el Monumental y siendo socio, es decir sólo para abonados y socios. Se vendieron por internet. Algunos integrantes de la filial son socios y pudieron conseguir por internet, otros no, y los que no son socios directamente no consiguieron", precisó.







El partido en el predio

"La mayoría del seno de la filial no va a poder viajar y va a estar en el predio. El partido pasado fueron alrededor de 140 personas, tenemos todo listo, sillas, tele, choripanes, bebidas, hamburguesas, para pasar un buen momento juntos y después a festejar al centro, ojalá que sea todo sin problemas", señaló.

Para el partido, los choripanes en el predio son infaltables.