Roque Junco va por el título en Corrientes

Este viernes por la noche el sanfrancisqueño Roque Junco buscará el Título Latino del Consejo Mundial de Boxeo ante Mauricio Pezzelato en la localidad de Goya, Corrientes. La velada será transmitida para todo el país por el equipo de "Boxeo de Primera" de TyC Sports se realizará en el club Unión de esta ciudad.

Junco (27), que subirá de categoría, ostenta un récord de 15 peleas con 8 victorias, 5 derrotas y 1 empate. En tanto, su rival suma 7 combates en el ámbito profesional, con seis triunfos (4 KO) y una derrota. La pelea está pactada a 10 rounds en peso Welter.

El combate por el título vacante está fiscalizado por la Federación Argentino de Box y la organización de la productora que lleva adelante Osvaldo Rivero promociones.

EL PROGRAMA



Peso Welter

-Franco Ocampo vs Juan J Balmaceda.



Peso Súper Ligero

-Diego Chávez vs Rubén López,



Súper Welter

Fernando Patrón vs Fabiano Camargo.



Welter por el Título Mundial-Plata Latino (diez rounds).

-Mauricio Pezzelato vs Roque Junco.