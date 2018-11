San Luis: orden de restricción a tres adolescentes por hacer bullying

Los jóvenes no podrán acercarse ni en la escuela. Deben estar alejados a más de cien metros por 180 días.

En un fallo sin antecedentes, una jueza del Juzgado de Familia y Menores de Concarán, San Luis, ordenó que tres adolescentes acusados de hacerle bullying a una compañera de escuela no podrán acercarse a ella a menos de cien metros durante el término de 180 días.

La restricción deberá cumplirse en la vía pública, mientras que en la escuela, serán las autoridades quienes establecerán la forma en la que los menores no se crucen, al menos hasta que termine el ciclo escolar. El hecho ocurrió en la localidad de Villa del Carmen.

Esto lo dispuso después de que la madre de la víctima realizara la denuncia el pasado 17 de noviembre y subiera en su perfil de Facebook la foto de su hija internada en el Hospital de Naschel, donde la atendieron tras la crisis de nervios que le provocó el último hecho de hostigamiento.

La jueza Natalia Giunta señaló que la madre informó que su hija se descompuso a raíz de una discusión con sus compañeros, cuando fue víctima de bullyng. "Tomamos una serie de medidas: la primera ordenar la restricción de acercamiento de los adolescentes que, según la madre, hostigaban a su hija desde 2017; y también citamos una audiencia para los tutores de la adolescente como a los padres de los alumnos acusados", señaló.

El pedido de la madre

La internación en un hospital fue dado a conocer por la propia madre a través de las redes sociales. En su cuenta en Facebook, publicó la foto donde se la ve en cama y con suero, junto a lo escrito por los médicos del hospital.

Y además posteó: "Es una lástima que en una escuela tan chica como la de Villa del Carmen pasen estas cosas, como lo está sucediendo con el caso del (bullying entre compañeros) es muy lamentable porque a la que le toco es a mi hija y en todo caso sea quien sea a la que le hagan esto no se dan cuenta o no saben del daño que ocasionan tanto físico como psicológico, espero que lo que pasó, (lo que provocaron mejor dicho) no llegue a mayores y también espero o quiero creer que las autoridades de esa institución van a hacer algo con respecto a ese tema y a todos esos “niños” que se dedican a tan triste situación!!!! P/D: Saben dónde vivo, el que tenga algo para decirme sobre lo que publiqué o de lo que sea los espero en casa..!!! Lo que hace la discriminación, espero pronto se solucione y tomen las medidas correspondientes con respecto a esto".

Fuente: Cadena 3