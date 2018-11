Eduardo Blengini: "Que el resultado no tape todo lo bueno que venimos haciendo"

Este miércoles comienza la final del Torneo Clausura del Interasociativo de básquet, donde se enfrentan 9 de Julio de Freyre y 9 de Julio de Morteros. Además, el viernes comienza la Liga Cordobesa de básquet y en la primera fecha también se cruzan los mismos equipos.

Eduardo Blengini, entrenador de 9 de Julio Olímpico de Freyre, dialogó con El Periódico y contó como vive la previa a minutos del comienzo de una nueva final; y la participación histórica del "patrio" en la Liga Provincial de Básquet.

"Es una semana especial para nosotros, por el hecho de que vamos a vivir dos experiencias muy lindas como lo es la final de esta noche, con una serie al mejor de cinco juegos, y el inicio de la Liga Provincial que nos toca con el mismo rival. Sabemos que jugamos contra un equipo que es durísimo, que es el candidato de todos, que para tener alguna mínima chance tenemos que tener un juego perfecto y nos preparamos para eso, vamos a ver si estamos a la altura, queremos defender lo que nos ganamos en la primera parte del año (Apertura) y lo del viernes es todo nuevo, el torneo más importante que tiene la provincia y nosotros vamos a participar por primera vez, así que hay mucha expectativa", dijo el DT.

"Nosotros ya hace un para de años que tratamos de mantener una idea de juego que es ser intenso todo el partido, necesitamos rotar permanentemente el equipo, no dependemos solamente de un jugador y esa es la impronta nuestra. Sabemos que en frente hay un rival de mucha jerarquía, donde hay jugadores de otra categoría pero tenemos que tratar de imponer nuestro juego, producir los cambios defensivos permanentes, llevarlo a jugar un ritmo alto que es donde nosotros podemos llegar a tener una ventaja", precisó.







Un equipo con impronta sanfrancisqueña

"Está Rufino, Bay y Aimaretti, que juegan en el torneo local y vamos a sumar a Guido Falasconi de El Tala. La idea es llevar a jugadores que se comprometan, que tengan ganas, que se identifiquen con la manera que uno trata de jugar y sean buena gente, esa tiene que ser la fuerza nuestra para ser competitivos", destacó Blengini.

La Liga Provincial no tendrá equipos de San Francisco y el nuevo formato tendrá sólo 7 equipo. "Creo que hay una situación económica que no favorece, el torneo es poco seductor, hay un equipo que viene queriendo lograr el objetivo como es`el nueve´y cuesta mucho. Sería lindo que podamos imitar lo que hace Santa Fe que tiene 28 equipos, acá hoy hay solamente 7. Me da un poco de tristeza que sea un torneo tan corto, cuando tuvo la importancia que tuvo, pero eso ya se nos escapa a nosotros porque la faz organizativa no depende de uno, ojalá que vuelva a tener la historia y que vuelva a ser lindo como en su momento pero nosotros nos tenemos que enfocar en este, vamos a ver para que estamos, queremos ser competitivos, no solo participar sino dejar una pequeña marca en la historia para el club", afirmó.

"La fase regular es muy mala, no la comparto para nada porque tenes tres partidos adentro y tres partidos afuera, no es un torneo de ida y vuelta. Nosotros, particularmente y en los papeles, los dos rivales mas fuertes los tenemos de visitante, pero bueno es el reglamento que hay y hay que jugarlo", señaló.

En Freyre hay mucha expectativa

"El mensaje que doy es el que les digo a los chicos, que tratemos de disfrutarlo que no todos los días se llega a una final, nosotros vamos a jugar tres finales de los últimos cuatro torneos, vamos a jugar por primera vez en una Liga Provincial y que todas estas cosas lindas no tapen el objetivo nuestro que es seguir creciendo, mas allá del resultado, la meta nuestra es seguir siendo competitivos. Que el resultado, sea positivo o no, no tape todo lo que estamos haciendo, hay gente que se acercó a colaborar al club y lo está haciendo de buena manera, creo que el camino a seguir es este y ellos en la medida que puedan tienen que disfrutarlo, también uno sabe que tiene la responsabilidad de conducir al equipo y, para uno, el disfrute es difícil encontrarlo. Sigamos siendo responsables, sigamos trabajando porque creo que vamos por el camino correcto", puntualizó Blengini.