Mejora el estado de Simón, el perro que enfrentó a una yarará para defender a tres niños

Evoluciona favorablemente Simón, el perro que fue mordido por una yarará en Mendoza luego de enfrentarse a la serpiente para defender a los tres niños pequeños que se encontraban jugando en el patio de su casa en la localidad de El Challao.

Valeria Centeno, de la familia de Simón, publicó en una red social las novedades sobre la evolución del can. "Quiero contarles que gracias a sus buenas energías y todo lo que se hizo por mi grandulón lindo, ayer a la noche el veterinario me confirmó que los análisis salieron muy bien!!! Lo cual casi estaría fuera de peligro mi perrhijo, hoy ya empezamos con antibióticos por boca y retiramos el suero!!!!! Estamos felices!!!!! No hay manera de agradecer tantísimo amor y mensajes recibidos para nuestra flia!!!", escribió la mujer.

Le negaron el suero

El caso de Simón recorrió el país. El perro estuvo en grave estado tras ser mordido por una serpiente yarará cuando se interpuso para salvar a los niños de 8, 5 y un año de su familia, quienes jugaban en el patio.

Desde ese momento, comenzó la odisea de Valeria para salvar la vida a su animal. “Fui al hospital Lencinas a pedir el antiofídico con pedido veterinario y me lo negaron, argumentando que sólo habían dosis para seres humanos. Me fui devastada. Posteriormentefui al Serpentario porque no podía dejar pasar más tiempo (12 horas después de la mordedura) con el fin de que le hiciera efecto el antídoto. No había, y me fui decepcionada”, contó Valeria al Diario Los Andes.

Cuando la batalla parecía perdida, gracias a la viralización del caso y a la insistencia de la familia, Valeria logró hablar con el secretario de Ambiente Humberto Mingorance, quien consiguió que en el hospital Lencinas le dieran el antídoto.