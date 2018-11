La Liga Cordobesa de Básquet comienza el próximo viernes

2ª FASE Los cuartos de final se jugarán con series al mejor de tres partidos y comenzarán el 25 de enero: en los primeros cruces de playoffs se enfrentarán N° 2 vs. N° 7, N° 3 vs. N° 6 y N° 4 vs. N° 5. Los ganadores de esas series avanzarán a semifinales, en las cuales ya tendrá su plaza el N° 1 de la fase regular. Esta instancia, que tendrá su primer juego el 8 de febrero, se jugará al mejor de cinco partidos y otorgará los dos boletos para la gran final. La final, que arrancará el 1 de marzo, pondrá en juego la corona 2018/19 y un ascenso para el Torneo Federal. La definición del título será al mejor de cinco juegos, con formato 2-2-1, a diferencia de lo ocurrido en las últimas temporadas, que se desarrollaron con series decisivas a siete cruces.