Por un pozo, reventó dos ruedas en la ruta 158 pero pudo tirarse a la banquina

Se trata de un trabajador de Laspiur, que no pudo esquivar uno de los tantos y profundos pozos en la ruta. Afortunadamente solo hubo daños materiales. "Los pozos de ahora son armas mortales", describió.

La ruta 158 sigue en mal estado y las obras prometidos no se hacen.

El pésimo estado de la ruta nacional 158, con pozos y roturas de todo tipo, provocaron otro accidente en los últimos días que afortunadamente solo ocasionó daños materiales pero que pudo haber tenido consecuencias trágicas. Se suma a una larga lista de accidentes en esta vía, cuyas obras prometidas por el Gobierno nacional en el tramo más comprometido aún no se cumplieron y los nuevos baches tampoco se reparan.

El hecho ocurrió el pasado viernes en las primeras horas del día, en el tramo que va desde Saturnino Laspiur hasta Las Varillas. Poco antes de las seis de la mañana, a un conductor se le reventaron dos cubiertas de la camioneta que manejaba al impactar contra uno de los tantos y profundos pozos en la ruta. Por suerte, el hombre pudo maniobrar y desplazarse hasta la banquina, para luego pedir asistencia mecánica.

Se trata de Fernando Manansero, que el pasado viernes 16 de noviembre viajaba desde Laspiur en dirección hacia Las Varillas, para luego tomar la ruta 13 hasta Córdoba para transportar mercaderías por razones de trabajo. A poco salir de la primera localidad, no pudo esquivar un profundo bache y se le rompieron los dos neumáticos del lado del acompañante.

Ante el tamaño de los pozos en la ruta, que incluso se observan en tramos que habían sido repavimentados a comienzos de año, los vehículos deben invadir el carril contrario para evitarlos, algo que en este caso no fue posible. "Fue a unos 10 o 15 kilómetros de Laspiur, donde ya empiezan los pozos grandes. Era de noche, venían tres camiones de frente y no podía cambiar de carril, así que agarré el pozo de lleno. La camioneta se me empezó a mover para los costados, por suerte pude manejar hasta la banquina y cuando paré vi que tenía dos gomas reventadas, con las llantas torcidas", explicó Manansero a El Periódico.

El hombre agregó que la rueda de adelante la alcanzó a salvar para que no se le desinfle del todo, pero que con el estado que presentaba la trasera no le quedó otro remedio que llamar a la empresa para la que trabaja y solicitar auxilio mecánico.

"Perdí una hora y media al costado de la ruta. Ahí fui contando los camiones y autos que pasaban y agarraban el pozo, era impresionante. Un chico que venía con un camión de una empresa de transporte tampoco pudo esquivar otro pozo que estaba cerca y también se tuvo que parar", contó.

4500 pesos en cubiertas nuevas

Tras recibir asistencia mecánica, el trabajador pudo llegar finalmente hasta Córdoba. Pero para regresar, allí tuvo que poner dos cubiertas nuevas y enderezar las llantas, lo que le implicó un gasto de 4.500 pesos.

"Venía manejando bien los pozos, venía despacio, pero con tres camiones de frente fue imposible esquivarlo. Mi esposa viaja todos los días para llevar a mi hija y a otros niños a la escuela en Las Varillas. Corren riesgos todos los días en una ruta hecha pedazos. Y más cuando llueve", indicó.

Finalmente, Manansero subrayó que a diario se observa gente en la ruta cambiando las cubiertas por roturas. "Tengo compañeros y conocidos que les pasó lo mismo, que se le revientan las cubiertas. Y los pozos que se están haciendo ahora son armas mortales", concluyó.