Fallido intento de Cambiemos: no hubo quórum para el desafuero de Cristina

Cambiemos no consiguió reunir el quórum para la sesión especial del Senado en la que buscaba avanzar en el desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner. Sin el respaldo del Peronismo Federal, el bloque oficialista fracasó en el intento de debatir el pedido hecho por el juez federal Claudio Bonadio en la causa por el presunto encubrimiento a Irán por el atentado a la AMIA, proceso en el que otros imputados recibieron fallos judiciales favorables a sus pedidos para revocar las detenciones preventivas.

Tras conseguir el respaldo de varios senadores peronistas para votar el Presupuesto 2019 la semana pasada, Cambiemos se chocó esta tarde contra la "doctrina Pichetto" en el intento de generar un hecho político en la última sesión del año. El jefe del bloque del peronismo señaló en repetidas oportunidades que no avalará el desafuero de un senado sin sentencia firme, lo que hace imposible para el bloque de 25 senadores del oficialismo alcanzar el quórum de 37 miembros para abrir una sesión especial en la Cámara alta.

"Queremos decirle a la población que no hay silencio parlamentario, que no nos cubrimos entre nosotros", señaló el senador PRO Federico Pinedo al sincerar la intención de convocar una sesión para la que no tenían acuerdo. Pinedo sostuvo que hoy se cumplían los 180 días hábiles dentro de los que el Congreso debe responder a un pedido de desafuero del Poder Judicial y que el desafuero de la ex presidenta había sido confirmado en segunda instancia.

Ante un condena

Sin embargo, Pichetto y otros senadores sostienen que el desafuero solo puede ser tratado ante una condena firme, o sea, cuando sean agotadas las instancias de apelación y confirmada por los tribunales de alzada. Ese criterio se impuso el año pasado en el caso del ex presidente Carlos Menem, quien pese a estar condenado por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, fue habilitado por la justicia electoral para competir en elecciones en 2017 y ser reelegido como senador.

Además, en el bloque de Pichetto consideran que el pedido de desafuero de la ex presidenta en la causa sobre supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA “quedó abstracto”, porque otros imputados, como el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, apelaron el fallo y salieron en libertad.

Tras el fracaso de la sesión, Pinedo evaluó como un argumento a favor de la postura oficial que, además de haber sido confirmado el pedido de desafuero en segunda instancia, la ex mandataria decidió no apelar la medida. Sin embargo, desde la bancada peronista analizan que eso ocurre porque Cristina tiene la intención de que la causa –que considera sin fundamentos– vaya a juicio rápidamente.

