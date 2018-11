El Torneo Regional Amateur tendrá, al menos 10 equipos cordobeses

Aunque todavía no se sabe mucho de formato, el Torneo Regional Federal Amateur va tomando forma y cada vez más equipos son confirmados. Para participar, los conjuntos con mérito deportivodebían enviar una carta donde confirmaban su intención de participar.

Así lo hicieron ya 10 instituciones de nuestra provincia y se esperan por varias más. Son los ocho equipos que estaban participando en el ex Federal B y los dos que provienen de ex Federal C, según informó el sitio Ascenso del Interior.

Estos son: Almirante Brown de Malagueño, Alumni de Villa María, Argentino Peñarol de Córdoba, Atenas de Río Cuarto, Juventud Unida de Río Cuarto, Las Palmas de Córdoba, Sarmiento de Leones, Tiro Federal , 9 de Julio de Morteros y General Paz Juniors.