Le robaron la camiseta de su hijo y pide ayuda para recuperarla

Delincuentes sustrajeron la camiseta de un jugador de Barrio Cabrera, que estaba tendida en el patio junto a otras prendas. "Lo que más me duele es eso. Es el último año del Baby de él y es muy significativa tanto para él como para nosotros", dijo su mamá.

Este fin de semana, una familia de barrio Ciudad sufrió un robo en su vivienda de Paraguay (S). Delincuentes se llevaron ropa que estaba tendida en el patio. Entre las prendas, se llevaron la camiseta con la que Román (12) participa de la Liga de Baby Fútbol para el club Barrio Cabrera.

Natalia Sánchez, víctima del robo y mamá del nene, dialogó con El Periódico y contó lo sucedido: "El sábado el nene jugó la Copa de Campeones en Estrella del Sur y volvimos tarde de la cancha, así que yo lavé la ropa y colgué con nuestra ropa con la de él, tanto la que tiene para andar, como la ropa que usa para jugar el partido, medias, pantalones, todo. Lo único que se robaron era la camiseta. Para mí se la llevaron pensando que era de algún club, porque estaba tendida al revés".

Según comentó, no es la primera vez que le sustraen cosas del patio, que no está cerrado. "Ya me robaron varias veces, pero esta vez lo di a conocer por la camiseta del nene, que quiero recuperar", dijo.

Si bien también se llevaron un jean y una remera, la familia lamenta la pérdida de la camiseta. "Lo que más me duele es eso. Es el último año del Baby de él, es muy significativa para él, para nosotros. El domingo estuvimos muy tristes, él lloró mucho. Si tenemos que pagarla no nos importa", manifestó Sánchez.

La mujer desestimó la posibilidad de comprar otra, porque explicó que son camisetas que se encargan para tal fin una vez por año.

"Al que me la sacó no le sirve la camiseta", agregó. Y adelantó que ofrece recompensa por recuperarla. Para aportar información se puede llamar al teléfono (03564) 15643148.



En la imagen, el modelo de la camiseta robada.