Mendoza: un perro enfrentó a una yarará para defender a los niños de su casa

Simón es una de las mascotas de Valeria Centeno, quien vive en El Challao, en el pedemonte de Mendoza. El perro se convirtió en héroe el último viernes por la noche.

Cerca de las 21, Simón observó cómo una yarará ingresó al patio de su casa, donde jugaban tres niños de 8, 5 y un año, con la intención de atacar a los pequeños. Inmediatamente el can se interpuso en el camino entre la serpiente y los pequeños. En ese momento, Simón sufrió el ataque del reptil.

Simón, el perro héroe, que salvó a los niños de una picadura de yarará.

Desde ese momento, comenzó la odisea de Valeria para salvar la vida de Simón.“Fui al hospital Lencinas a pedir el antiofídico con pedido veterinario y me lo negaron, argumentando que sólo habían dosis para seres humanos. Me fui devastada. Posteriormentefui al Serpentario porque no podía dejar pasar más tiempo (12 horas después de la mordedura)con el fin de que le hiciera efecto el antídoto. No había, y me fui descepcionada”, contó Valeria a Diario Los Andes.

Cuando la batalla parecía perdida, Valeria logró hablar con el Secretario de Ambiente Humberto Mingorance, quien consiguió que en el hospital Lencinas le dieran el antídoto.

En Mendoza se registran por año alrededor de 13 casos de mordeduras de yarará a humanos.