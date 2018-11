En 2019, Schiaretti baja el gasto en obras

En lo que será el último año de este mandato, pero decidido a buscar su reelección por otros cuatro años, el gobernador Juan Schiaretti planificó un Presupuesto para 2019 en el que las obras ya no serán la prioridad en la inversión de la Provincia.

Repasando el texto del Presupuesto que el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, presentó el martes pasado en la Legislatura, se puede concluir que para el año próximo se destinarán sólo 16.100 millones de pesos para ejecutar nuevas obras, cuando en los tres años anteriores el monto fue tres o cuatro veces superior.

Lo cierto es que el número global en infraestructura será de 43 mil millones de pesos, casi lo mismo que lo presupuestado este año: 41 mil millones. Sacando los 16.100 mencionados, el resto (unos 26.900 millones) será destinado para la culminación de obras ya empezadas (incluso en años anteriores a 2018) y para ejecuciones en los años 2020 y 2021.

En el Centro Cívico hubo mucha reticencia para hablar sobre el plan de obras para el año que viene. Tal vez, el motivo sea que la gestión ya no estará concentrada en “el cemento”, como suelen achacar los opositores.

“El lineamiento del Presupuesto es una decisión política del gobernador. Los ministros no tenemos injerencia”, fue la respuesta de uno de los funcionarios más cercanos al gobernador consultado por La Voz.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Financiamiento, Ricardo Sosa, prefirió no referirse a los planes para 2019 con la excusa de que el Presupuesto aún no está aprobado. Eso ocurrirá el miércoles 5 de diciembre.

El argumento oficial es que el año que viene habrá menos inversión en infraestructura porque se ejecutaron muchas obras en los últimos tres años y quedan pocos proyectos pendientes del plan de 5.600 millones de dólares que Schiaretti estipuló para estos cuatro años de gestión.

Que no sea una prioridad no significa que no haya obras el año que viene. Repasando las 66 páginas del Presupuesto destinadas para gastos en infraestructura, se concluye que las mayores inversiones estarán concentradas en la construcción de 40 escuelas (3.240 millones de pesos); varios acueductos, entre ellos, el primer tramo del megaproyecto de traer agua del río Paraná (2.826 millones); el final del cierre del anillo de Circunvalación (2.781 millones); tres nuevos hospitales (1.986 millones), y cloacas en la ciudad de Córdoba (1.557 millones de pesos).

En este conjunto de obras, la Provincia tiene previsto destinar 12.390 millones de pesos de los poco más de 16 mil que invertirá el año próximo.

Estrategia

Que en este su segundo mandato no consecutivo Schiaretti hizo hincapié en la obra pública es una cuestión que reconocen hasta los opositores. De allí las críticas que habitualmente le hace el intendente Ramón Mestre, quien acusó al gobernador de intentar “tapar la realidad con cemento”.

Los cuestionamientos del intendente capitalino apuntan a que, supuestamente, Schiaretti trata de cubrir algunas falencias de su gestión, como la inseguridad y el endeudamiento en dólares, con la ejecución de ambiciosos proyectos de infraestructura.

Lo que está claro es que, a la hora de planificar el Presupuesto para el último año de esta gestión, el gobernador tuvo en cuenta un dato que le marcan las encuestas: los cordobeses lo reconocen como un “hacedor”.

Por eso, tal vez, la decisión política de Schiaretti de priorizar en 2019 el gasto en el área social, que casi se duplicará: de los 10 mil millones previstos (aunque finalmente se terminarán ejecutando casi 12 mil millones este año), se pasará a 19.400 millones para 2019.

El gobernador cordobés centrará su campaña por la reelección en dos de sus obras más emblemáticas: los gasoductos troncales, que se terminarán a fin de año, y el cierre del anillo de la avenida de Circunvalación, con corte de cintas previsto para marzo de 2019.

Por estos días, la publicidad oficial se apuntala en los gasoductos. Y, en el verano, turistas y cordobeses verán reiteradamente el millonario proyecto de la Circunvalación y el ensanchamiento de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz, que estará lista en esa época.

Arranque de proyectos

Para el año próximo, la Provincia ya tiene casi asegurado el financiamiento de sus proyectos más costosos.

En su última visita a Madrid, el gobernador firmó un préstamo por 100 millones de dólares con el Deutsche Bank.

Esos recursos se destinarán al comienzo de la construcción de 40 edificios para escuelas de nivel medio, denominadas Proa, especializadas en desarrollo de software en nuevas tecnologías y comunicación.

Antes de fin de año, también se firmará el contrato por un crédito de otros 100 millones de dólares de otro banco (el HSBC) para la construcción de estas escuelas y de tres nuevos hospitales, entre el interior y Capital.

Los otros créditos que Schiaretti gestiona son para distintos acueductos en el interior y para el plan de traer a Córdoba agua del Paraná. La inversión para los proyectos es millonaria: los mencionados 2.826 millones de pesos

Días pasados, el gobernador firmó un preacuerdo con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por un préstamo de entre 100 y 150 millones de dólares, que sería casi la mitad del costo del primer tramo del acueducto del Paraná.

La primera etapa para llevar el agua del Paraná hasta San Francisco tendrá, para la Provincia, un costo de 260 millones de dólares. La otra mitad la aportará el Gobierno de Santa Fe.

Mientras que, con dos fondos de inversión de origen árabe (uno de Abu Dhabi, y el otro, el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo Internacional, perteneciente a la Opep), Schiaretti tiene acordado un financiamiento por 156 millones de dólares para cinco acueductos en el interior.

Además, la Provincia también invertirá varios millones en otros proyectos en marcha: final del Camino de las Altas Cumbres (912 millones de pesos), entubamiento del canal Los Molinos-Córdoba (490 millones) y el puente sobre el lago San Roque (440 millones de pesos).

Fuente: La Voz del Interior