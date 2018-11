Hagan sus apuestas: la oposición define a sus candidatos para la intendencia

El 2019 será un año marcado por las elecciones políticas. Las habrá a nivel municipal, provincial y nacional para intendencia, gobernación y presidencia, respectivamente. Todavía no hay candidatos oficializados en ninguno de estos terrenos, pero será en los meses que siguen cuando se intensifiquen las negociaciones para definir quiénes serán los hombres o mujeres que aparecerán en los afiches con dientes muy blancos y formarán parte del paisaje urbano ya entrado el año.

En San Francisco hay candidatos que ya están definidos y otros que todavía están en veremos, pensando las movidas a realizar como en un juego de ajedrez. Se calcula que la elección se realizará a mitad de 2019, y por eso el tiempo para esos movimientos es cada vez menor y la hora de definiciones está cerca.

Por el lado de Unión por Córdoba (PJ), hoy por hoy la situación está resuelta: el candidato será nuevamente el intendente Ignacio García Aresca, aunque aún no se haga oficial. En la mesa chica del Gobierno municipal por el momento no se contempla otra opción. Aresca es el candidato que espera a sus contrincantes de Mejor San Francisco y Cambiemos, tomando en cuenta solo a las principales fuerzas políticas en el arco opositor.

¿Volverá a presentarse Damián Bernarte con Mejor San Francisco o buscará una alianza?, ¿quién será el candidato de Cambiemos?, ¿la Unión Cívica Radical (UCR) irá por afuera de Cambiemos con un candidato propio? Son algunos de los interrogantes que se responderán en breve, en el marco de una situación económica muy crítica, con aumento de la pobreza y una inflación interanual de casi 46 por ciento, según la última medición del Indec.

En la UCR, todo puede pasar

El partido centenario renovó hace poco su conducción local, con Francisco Muratore al frente, y ahora tendrá que definir a su representante para aspirar a la intendencia.

Será una suerte de semifinal, porque luego tendrá que resolver en la “final” con el Pro quién será el candidato o la candidata que presentarán por el frente Cambiemos. Eso si no rompe con la alianza y se presenta por fuera, que tampoco puede descartarse.

Muratore, que no será postulante, aseguró que la idea es tener una reunión con quienes sí tienen la intención de ser precandidatos y que el representante del radicalismo surja por consenso. Si no se puede, definir una fecha para hacerlo por internas.

“Lo lógico sería tenerlo antes de fin de año, para ya el año próximo arrancar con el candidato de la Unión Cívica Radical. Posteriormente, en el espacio que estemos, ver cómo definimos con los demás partidos”, resumió.

El dirigente no da por sentado que el radicalismo local integrará Cambiemos. “Esto será en el espacio que estemos y lo va a definir la UCR de San Francisco. Puede ser que se cree otro espacio político donde se puedan ampliar los partidos. Nosotros tenemos que definir primero el candidato de la UCR y después sí conformar un frente electoral”, aclaró.

Consultado sobre quién cree que deberá encabezar ese frente, fue contundente: “Lo tiene que encabezar un hombre o una mujer del radicalismo, sin ninguna duda. Si hay otro candidato y no hay consenso, tendremos que dirimirlo con una interna abierta dentro del frente electoral y que lo elijan los vecinos de la ciudad”, señaló.

El Pro ya lo resolvió

Distinta es la situación dentro del Pro, el otro partido fuerte dentro de Cambiemos. El precandidato ya está decidido y será Luciano Stoppani, quien ya en 2016 manifestó su voluntad de llegar a la intendencia y destacó que desde entonces se encuentra recorriendo los barrios.

Stoppani aspira a ser el candidato de Cambiemos, pero aseguró que no tiene problemas en competir en una interna con el radicalismo. “Hay otros partidos que también pueden proponer a sus precandidatos y en ese caso hay que ver quién está mejor para encabezar la lista, si nos podemos poner de acuerdo entre todas las fuerzas. En el caso de que no se pueda definir de esa forma, si se tiene que hacer una interna, de parte nuestra no hay ningún problema”, manifestó.

¿Qué pasaría si la UCR rompe con Cambiemos? Stoppani no cree que eso ocurra pero tampoco desechó la posibilidad de presentarse como Cambiemos sin la UCR. “En este momento no hay nadie que esté fuera del equipo. Si alguno de los partidos a nivel local no llega a estar, van a quedar otros partidos, así que el sello de Cambiemos va a seguir estando. La idea es ir los cuatro que estamos y seguir juntos, no tenemos por qué pensar que no”, consideró.

También dio su posición sobre los tiempos para definir las candidaturas. “Las elecciones serían en mayo o junio, y en el caso de que haya una interna tendría que ser en marzo o abril. Si se define antes, no va a ser necesario. Nosotros estuvimos trabajando desde el 2016, recorrimos los barrios. El día que esté definido el candidato, si uno trabajó y estuvo en los barrios, creo que no hemos perdido el tiempo”, dijo.

Canalis: “El radicalismo lo va a definir sin injerencias”

Uno de los postulantes dentro del radicalismo es Cristian Canalis, presidente del Centro Vecinal de barrio Catedral e integrante del directorio de la Empresa Municipal de Gas.

Canalis subrayó que luego de haber logrado una lista de consenso para la conducción partidaria, ahora el paso siguiente es definir al precandidato a intendente por la UCR. En su opinión, debe hacerse antes de fin de año. Pero señaló que primero deben acordar un programa y objetivos dentro del partido. “Tenemos que decirles a los sanfrancisqueños qué es lo que pensamos hacer, de qué manera vamos a resolver los problemas. Lo de la candidatura es secundario”, expuso.

El dirigente se mostró cauto al hablar de Cambiemos. “Yo trabajo para encabezar la propuesta del radicalismo. Después veremos con quién nos sentamos a dialogar. Lo primero es tenerlo definido dentro de la UCR”, explicó.

Consultado sobre si veía posible que la UCR decida ir por fuera de Cambiemos, tampoco lo descartó. “No lo sé. Podría darse esa situación. Tenemos que rever la alianza que tuvo nuestro partido. La UCR es un partido socialdemócrata y consolidó su alianza con un partido que poco tiene que ver con su ideario. Primero tenemos que definir a nivel interno qué políticas vamos a llevar. Si coincidimos en eso va a ser más fácil ponernos de acuerdo para las candidaturas”, opinó.

Finalmente, enfatizó que desde el radicalismo local no aceptarán que les armen la lista: “No vamos a permitir que nadie venga a interferir sobre las candidaturas, y me refiero a que ningún dedo venga a decir quién tiene que ser el candidato, como pasó en algunas otras oportunidades”.

¿Y Bernarte?

El concejal y referente de Mejor San Francisco quedó en la segunda posición en las dos últimas elecciones municipales y ahora debe definir si volverá a presentarse bajo ese espacio o si integrará un frente electoral con otras fuerzas. “Mejor San Francisco va a participar en las elecciones y estamos dispuestos a sentarnos a conversar con quienes tenemos coincidencias para trabajar por la ciudad”, dijo Bernarte.

A tono con los plazos, no confirmó ni descartó unirse con las principales fuerzas opositoras (UCR y Pro) ni tampoco con el oficialismo, pero recalcó que podría integrar una alianza en caso de lograr un consenso de ideas con otros partidos ya que "cualquier nuevo frente que aspire al Gobierno municipal necesita a Mejor San Francisco".

Los otros que esperan

Paola Colombano y Carlos Roffé, actuales concejales de la ciudad por Cambiemos, ya señalaron que no tienen intenciones de ser candidatos en 2019. Roffé ya lo fue en 2015 y expresó que hoy por hoy no piensa postularse, si bien tampoco lo descarta. También Claudio Martino, del radicalismo, confirmó que mantiene su intención de presentarse dentro de la UCR.

Además se esperan definiciones en los candidatos de las fuerzas de izquierda y en Unidad Ciudadana, espacio alineado con el kircherismo y donde Andrés Romero ya declaró que buscará representar este frente. Dentro de este último espacio, también se espera una decisión del concejal Ricardo Sapei.