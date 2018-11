En vivo online: UAI Urquiza vs. All Boys por la B Metropolitana

UAI Urquiza recibirá en la tarde de este sábado a All Boys en un partido por la 16° fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, el cual se disputará a partir de las 17 en Villa Lynch y bajo el arbitraje de Lucas Di Batiano. El juego se podrá ver en vivo y en directo a través de TyC Sports Play, y también en vivo online en esta página a la hora del comienzo.

El entrenador del conjunto de Villa Lynch quedó muy conforme con el rendimiento de sus dirigidos en la última jornada en la que vencieron a San Telmo, por lo que no haría modificaciones. De no mediar ningún inconveniente repetiría el equipo aunque no está confirmado.

Esta será la primera vez que el Furgón y All Boys se enfrenten en un partido oficial. Hasta el momento en el actual certamen, UAI Urquiza se encuentra un punto por debajo del elenco albinegro por lo que deberá ganar el compromiso para seguir avanzando en la tabla de posiciones.

Dos cambios

En All Boys, mientras el capitán Walter García sigue recuperándose de su desgarro en el isquiotibial derecho y tiene para dos semanas más, otro que regresa es un reemplazante natural. Pablo Frontini también sufrió una ruptura de meniscos y está entre los concentrados tras no haber jugado ningún partido en la temporada hasta el momento.

Probables formaciones

UAI Urquiza: Ignacio Pietrobono; César Borda, Enzo Baglivo, Franco Verón, Gabriel Seijo; Juan Manuel Fernández, Gonzalo Cozzoni, Patricio Rodríguez, Joan Gaona; Ángel Luna y Julián Vivas.

All Boys: Joaquín Pucheta; Rafael Barrios, Facundo Melillán, Ignacio Vázquez, Lautaro Lusnig; Hugo Soria, Lucas Vera, Cristian Sánchez; Brian Guerra; Milton Céliz y Gabriel Tellas.

Estadio: UAI Urquiza.

Hora: 17.

Con información de Mundo Ascenso.