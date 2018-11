“El modo de escapar de la crisis son los sistemas solidarios”

Domingo Benso (63) es el gerente del Grupo Cooperativo Mutual Devoto que posee diferentes emprendimientos productivos y que brinda trabajo a más de 500 vecinos de dicha localidad. Pero la labor en su pueblo trascendió largamente la localidad y la provincia. Ahora, fue elegido como uno de los 10 nominados a “Cordobés del año”, iniciativa del diario La Voz del Interior y cuyas votaciones se encuentran abiertas.

Mingo-como todos lo conocen en el pueblo- más allá de mostrarse sorprendido y gratificado por el reconocimiento, defendió el sistema cooperativo como una forma de afrontar la crisis económica.

¿Cómo tomó esta distinción como uno de los 10 cordobeses del año?

En el momento en que me anunciaron mi primera reacción fue preguntar: ‘¿Me estás haciendo una broma?’ Lo primero que pensé fue eso. A medida que fueron pasando los días interpreté que se trata de un reconocimiento a un trabajo social que se hace en Devoto como es el Grupo Cooperativo y que yo represento, no lo tomo personalmente, sino que recae en mi persona como una distinción a un trabajo solidario que se está haciendo como cooperativa y mutual.

¿Pudo conocer a los otros candidatos?

Sí, y pude interiorizarme de sus trabajos y son espectaculares. La Voz del Interior nos reunió y contamos cada uno nuestras experiencias, fue realmente maravilloso conocerlos. Creo que lo nuestro está valorado por generar fuentes de trabajo en este momento tan difícil y por mantenerlas. Nosotros hemos hecho algo que es una demostración de lo que puede el cooperativismo, no trasladamos el cien por ciento de los aumentos para mantener las fuentes de trabajo y en el mes de octubre la fábrica de envases tuvo venta récord en plena crisis. Pero esto es porque aplicamos el cooperativismo, primero las personas y después el capital.

Sobre esto último, ¿cómo los afectó la crisis de este 2018?

Hace pocos días viví una situación que se grabó en mi memoria, porque reuní a todo el personal de la fábrica de envases, que son como 200 personas, y los alenté a que sigamos trabajando porque es un personal muy eficiente y que apoya a la fábrica, porque entiende que es su medio de vida. Los reuní para que sigamos siendo eficientes y cuidemos las fuentes de trabajo y ellos al final empezaron a aplaudir sostenidamente y a cantar: ‘Vamos CAPyC, vamos CAPyC’. Esto me emocionó, sinceramente. Y otro detalle, en la fábrica de dulce de leche, en todo lo que va de este 2018 tenemos cero de ausencia de personal, incluidos los días de paro el personal no faltó. Esto demuestra que mientras en nuestro país las empresas están cerrando y la economía se está deprimiendo cada vez más, el modo de escapar de esa situación son los sistemas solidarios.

¿Qué es lo que se viene para el Grupo Cooperativo?

Veo un futuro enorme en los sistemas solidarios como el cooperativismo y el mutualismo porque con la presión tributaria que tiene el sistema capitalista lamentablemente mucha gente abandona la actividad porque está cansada de renegar. Y yo digo que si nosotros en plena crisis estamos trabajando con récord de ventas, cuando esto mejore -que en algún momento lo hará- tenemos un desarrollo muy importante, tenemos planificado realizar un supermercado en el pueblo y muchos otros proyectos que implican relacionarse con otras localidades de la región, es por eso que veo un futuro en el sistema solidario.







¿Su propósito es llevar el ejemplo de Devoto a otras localidades?

Estamos tratando de llevar los sistemas solidarios a las regiones, al interior. Porque convengamos que el sistema capitalista se instala donde le conviene y donde obtenga beneficios-y no estoy en contra de esto- mientras que nosotros como sistema solidario buscamos qué le podemos dar a la gente, tanto a la persona que trabaja como al que recibe el servicio. Cada vez el Estado llega menos al interior, nadie o muy pocos nos visualizan, entonces tenemos que desarrollar nuestro propio ingenio para desarrollarnos y defendernos.

¿Cree que en las ciudades más grande el cooperativismo se mira de reojo?

Totalmente, y en ese sentido San Francisco es un caso particular que no ha tenido un desarrollo cooperativo significativo. Si bien existen algunas mutuales, el desarrollo cooperativo ha sido poco. Me parece que se debería difundir más en San Francisco el sistema cooperativo, porque se podrían hacer cosas muy interesantes. Casi todos los pueblos de la región tienen cooperativas de obras y servicios públicos, de energía eléctrica, agua, cloacas y hasta televisión por cable. Y me parece que en San Francisco estas experiencias se podrían implementar tranquilamente.

Se viene la gran fiesta de fin de año, ¿la crisis puede afectar la gran cantidad de público que cada año los acompaña?

La gente mantuvo su postura, estamos en los mismos niveles de público del año pasado y creo que se debe a que la gente siente que va a disfrutar de una gran fiesta en la que solamente tiene que pagarse el traslado. Y donde va a tener un artista como Axel y una gran fiesta, y si se trae la comida no tiene que gastar en nada. En valor en premios actual es de más de 25 millones, la gente disfruta todo esto y por eso creo que nos sigue acompañando.

Están cerca las elecciones 2019, ¿lo han tentado desde la política para ser candidato?

Estoy lejos de la política porque trabajo en un sistema que tiene prohibido vincularse a lo político, entonces si bien en forma personal tengo mi ideología y mis gustos personales, no tengo ninguna aspiración política y nunca voy a participar.

El grupo cooperativo con sus distintas ramas productivas emplea a 508 personas de manera directa.







Edición 17ª del premio

Desde hace 17 años, La Voz del Interior convoca a la comunidad para elegir al “Cordobés del año”. El espíritu de la iniciativa es exponer ante los cordobeses el valor de la acción de un puñado de referentes de la comunidad.

Para participar, los lectores junto a los periodistas de dicho medio debieron completar una ficha digital en la que dejaron constancia del nombre de la cordobesa o del cordobés que se proponía como candidato, el área temática en el que desempeña su actividad y también de una breve argumentación sobre los motivos que llevan a impulsarlo. Era condición indispensable que los candidatos tuvieran más de 18 años.

En las últimas semanas el matutino presentó a los 10 candidatos, entre los que figura Domingo Benso.

Posteriormente, los tres nombres más votados por el público se pondrán a consideración de un jurado formado por los ganadores de años anteriores que votará a uno solo de la terna. De esa manera, se decidirá quién recibirá la distinción 2018. El ganador se dará a conocer el 9 de diciembre.

José Luis Serrano, actor, intérprete de Doña Jovita, por su defensa del bosque nativo, fue el último ganador del “Cordobés del año”.