Chicas entrenadoras: algo está cambiando en la escena local

La idea de que un entrenador debe ser hombre comienza a quedar atrás en el Baby Fútbol local. Las mujeres siempre fueron el motor de esta disciplina en San Francisco, pero desde afuera de la cancha. Hoy eso está cambiando y ellas encuentran lugares como formadoras y entrenadoras de los más pequeños.

Es el caso de Jessica Farías en Deportivo Josefina y Virginia Canavesio en Los Albos. Son futboleras y su pasión por el deporte

Jessica Farías, entrenadora y presidenta

La joven, profesora de Educación Física, es la DT de la categoría 2012. Se sumó al club en 2015 y este año, además de ser entrenadora, también es la presidenta.

“Empecé a trabajar en febrero, Ariel Giaccone me propuso incorporarme a Deportivo Josefina en el Baby porque él quería sumar mujeres en las categorías formativas. Hace desde 2015 que estoy ahí, arranque con la categoría 2009 y hoy estoy con la 2012, voy cambiando los grupos y siempre agarro a los chicos que ingresan. Al principio éramos dos chicas, estaba Carolina Novaresio conmigo también”, contó Jessica.

“Siempre quise estar en el ambiente del Baby, tuve a mi hermano en Cabrera y siempre me gustó colaborar. Era chica y dije que iba a estar, no sabía si sería como entrenadora, pero sabía que quería estar. Cuando me llegó esta oportunidad, me estaba por recibir, aproveché y no me dio temor, porque los chicos están acostumbrados a tener una imagen femenina, pero sí por los papás porque para ellos era algo nuevo para ellos”, confesó la entrenadora.

“Los chicos están en la edad del Jardín, vienen de una figura femenina como educadora por eso trabajamos de esta manera con las formativas”, precisó.

Cuesta implementarlo

La mujer va ganando terreno en el mundo de fútbol, gracias a aquellas que continúan luchando por la igualdad en un deporte extremadamente machista. “Ya es algo notorio. En el Baby puede ser que a los clubes les cueste un poco poder implementarlo. Pero creo que si de acá a unos años dos o tres clubes más pueden hacer lo mismo que hacemos en Josefina, Los Albos y Savio, quiere decir que las cosas van bien. Yo estoy muy satisfecha porque veo que los grupos que he tenido los sigo y el trabajo fue evolucionando”, agregó.

“En aquella época hacía solo dos años que estaba Josefina, hoy ya están acostumbrados a verme a mi como en todos los demás clubes. Lo tomaron muy bien, nunca tuve ningún problema, ya soy una más acá”, señaló.

Jessica Farías junto a sus peques en Deportivo Josefina.

Virginia Canavesio, una vida vinculada al fútbol

Virginia es entrenadora de la categoría 2008 de Los Albos, su historia en el Baby comienza varios años atrás en Tarzanito, donde fue ayudante de campo de la categoría 1990. Además, junto a su ayudante de campo Carla Álvarez, integran el plantel de Las Panteras de Defensores de Frontera, campeonas de la Liga Regional Femenina.

“Empecé cuando mi hermano jugaba en Tarzanito. Me gusta el futbol, soy muy apasionada y desde chica empecé a ir al club a jugar con los chicos. Elio Cantelli, junto con Corzo y el “Flaco” Lebratto me dieron la posibilidad de ser ayudante de campo de la categoría 1990 desde los inicios hasta que terminó el Nacional. Ellos fueron mis mentores”, señaló.

“Me vinculo a Los Albos cuando tenían la cancha atrás de donde estaba El Tala. Empecé a entrenar a los arqueros, también lo hacía en Tarzanito, porque yo soy arquera. Lucas Ludueña, Camisassa, Héctor Flores y la comisión de aquella época me abrieron las puertas sin prejuicios, al contrario”, indicó.

“Fui una de las primeras, fui reconocida por el Colegio de Árbitros por ser la primera mujer. Pero me gustaría que sean más las mujeres que estén trabajando con los chicos, justo en su edad es fundamental. Hoy por hoy los equipos de Primera y de Europa, trabajan en inferiores con mujeres”, precisó.

“Sería importante que incluyan a las nenas en el Baby Fútbol, hay muy buenas jugadoras y no hay diferencias. Una vez que empiezan a entrenar juntos los chicos no se dan cuenta que entrenan con nenas o nenes”, indicó Canavesio.

Que jueguen las pibas

“Me sorprende mucho y me entristece porque es la única ciudad de la región que no permite nenas en el baby. La mayoría de mis compañeras de fútbol, incluso jugadoras de la Selección Argentina como Florencia Bonsegundo, comenzaron jugando en los torneos de barrio junto con chicos. En Villa María y en los pueblos del alrededor sí lo permiten”, dijo Canavesio.

“Nosotros teníamos un caso, este año, donde podíamos sumar a una nena en primera división (categoría 2007) y no lo permitieron”, agregó.

Virginia Canavesio (der) y Carla Álvarez (izq) junto a la 2008 de Los Albos.