Agenda deportiva del fin de semana

SABADO 17

Hockey | Federación Cordobesa – T. Promoción B1 | Última fecha

16.30 hs Antártida Arg. vs Municipalidad de Córdoba

Judo | Encuentro organizado por el CIJAA | El Tala

10 hs –

Fútbol | Liga Regional – Final T. Campeonato | Inferiores (vuelta)

13 hs. B. Rivadavia (Río I) vs Almafuerte (Las Varillas)

Fútbol | Liga Regional – Final División Reserva

15:30 hs. Sp. Sacanta vs Cultural de La Para

Fútbol | Liga Rafaelina – Inferiores – Absoluto A | Final (Angélica)

14.30 hs La Hidráulica vs Moreno (Lehmann)

Fútbol | Baby Fútbol – Copa de Campeones | Estrella del Sur

16 hs Estrella del Sur vs 2 de Abril

16.50 hs Dep. Oeste vs Belgrano

17.40 hs Partido recreativo

18.10 hs River vs 2 de Abril

19 hs Estrella del Sur vs Barrio Jardín

19.50 hs Barrio Cabrera vs Belgrano

20.40 hs Partido recreativo

21.10 hs Barrio Jardín vs River

22 hs Dep. Oeste vs Barrio Cabrera

22.50 hs Partido recreativo

23.20 hs Estrella del Sur vs River

Hockey | Liga Local – Infantiles | La Fábrica

17 hs Predécima - Décima - Octava

18 hs Novena

Básquet |Provincial de Selecciones u13 | Río Cuarto

18 hs / 20 hs San Francisco vs Villa María / Córdoba

Fútbol | Federal A – Zona 3 | 14ª fecha

19 hs Sportivo Belgrano vs Juv. Unida (San Luis)

DOMINGO 18

Hockey | Liga local – 20ª fecha | Antártida Arg.

9 hs Sporting vs Union LDS

10.15 hs Antártida vs Charitas

11.30 hs Atl. Sastre vs Iturraspe

16 hs Polideportivo vs CRA Giaccone

17.15 hs 9 de Septiembre vs Frontera

18.30 hs Contadoras vs La Milka

Hockey | FOSH – Caballeros – Copa Revancha | Ida

15 hs Antártida Arg. vs La Calera

Básquet |Provincial de Selecciones u13 | Río Cuarto

15 hs / 17 hs San Francisco vs Córdoba / Villa María

Fútbol | Liga Regional – Primera A | Semifinal (vuelta) [DESTACADO]

17 hs Sportivo Belgrano vs Soc. Altos de Chipión [1-0]

Fútbol | Liga Regional – Primera B | Semifinales (ida)

17 hs Porteña Asoc. vs Pueblos Unidos

17 hs Filodramático vs Cultural La Francia

Hockey | FOSH – Caballeros – Semifinal | Ida

16.30 hs Charabones vs Córdoba Rugby

Fútbol | Baby Fútbol – Copa de Campeones | Estrella del Sur

16 hs Barrio Jardín vs Barrio Cabrera

16.50 hs Belgrano vs River

17.40 hs Partido recreativo

18.10 hs Dep. Oeste vs Barrio Jardín

19 hs 2 de Abril vs Barrio Cabrera

19.50 hs Estrella del Sur vs Belgrano

20.40 hs River vs Dep. Oeste

21.30 hs Partido recreativo

22 hs Barrio Jardín vs 2 de Abril

22.50 hs Estrella del Sur vs Dep. Oeste

LUNES 19

Hockey | Liga local – 21ª fecha | Antártida Arg.

9 hs CRA Giaccone vs 9 de Septiembre

10.15 hs Antártida Arg. vs Atl. Sastre

11.30 hs Charitas vs Contadoras

16 hs Unión LDS vs Def. de Iturraspe

17.15 hs La Milka vs Polideportivo

18.30 hs Frontera vs Sporting

MARTES 20

Básquet | Liga Argentina – División Centro Norte | 9ª jornada

21 hs Tiro Federal vs San Isidro