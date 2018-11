Mendoza: una joven sufrió una lesión severa en los ojos tras festejar su egreso

Una joven mendocina, recién recibida de la Licenciatura de Educación Inicial, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook para crear conciencia sobre los riesgos de los festejos por egresos, contando su caso: sufrió una queratitis severa en los ojos.

“La semana pasada me recibí y cuando salí me tiraron cosas, como es costumbre para festejar”, empieza contando Lusi Márquez en sus redes.

“Más allá de cerrar los ojos, me entró violeta de genciana, entre otras cosas, y me produjo queratitis severa (lesión de la córnea en los dos ojos, como si le pasaran una lija, se llena de úlceras)”, relató la joven.

Y agregó: “Es realmente muy doloroso, por casi una semana no he podido aguantar la luz por lo que he estado a oscuras con los ojos cerrados”.

Finalmente, señaló que ella está casi recuperada de la lesión, pero que hizo esa publicación para para concientizar a otros sobre la peligrosidad de los festejos.