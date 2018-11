Domingo de jazz en el Teatrillo Municipal

Este domingo 18 de noviembre, desde las 21 en el Teatrillo Municipal, se llevará a cabo una fecha del "Cba Jazz Festival 2018", un festival que cumple 10 años y que se desarrollará en toda la provincia entre el 14 y el 19 de noviembre.

En ese marco, nuestra ciudad será sede y albergará, este domingo, a la Small Jazz Band, una banda de jazz tradicional que nació en Córdoba en 1981.

La agrupación intenta recrear el estilo de los primeros grupos de los años "20", tales como los de Joe "King" Oliver, Clarence Williams, Louis Armstrong, Sam Morgan, Johnny Dodds, "Jelly Roll" Morton, entre otros.

La Small Jazz Band, está formada por profesores de educación musical que creen en el valor estético y sentimental de este género, tal vez la expresión popular más relevante e influyente del siglo XX.

Asimismo, acompañará la Banda Municipal con un repertorio de jazz.

La entrada es libre y gratuita.

Sobre la Small Jazz Band

La Small Jazz Band está conformada por Francisco F. Castillo (h) en corneta y clarinete; Luis Alasino en trombón y saxo alto; Alejandro Kras en banjo; Roque Celis en tuba; y Javier Machado en batería y washboard.

Desde sus comienzos, esta agrupación ha realizado innumerables presentaciones en acontecimientos de todo tipo como conciertos didácticos, inauguraciones de obras de gobierno, cenas shows e importantes lanzamientos comerciales en diversos escenarios.

Entre junio y septiembre de 1991, la SJB realizó una gira por numerosos escenarios de España. En 1992, nuevamente viaja a Europa, pero esta vez a la República Federal de Alemania. Allí se presentaron en los más destacados jazz clubes de Hannover, Berlín, Bremen y otros centros urbanos de importancia cultural.

A mediados de 2010 Francisco Castillo y Luis Alasino participaron del New Orleans Traditional Jazz Camp 2010 junto a 100 músicos del mundo especialistas en este estilo. En ese marco, compartieron clínicas, talleres y actuaciones en los clubes más tradicionales de la “cuna del jazz”, destacándose el concierto por el aniversario de Louis Armstrong en el mítico “Preservation Hall”.

Estos músicos cordobeses, únicos representantes de Latinoamérica, fueron seleccionados para tocar en el Satchmo Summerfest 2010, evento en el que New Orleans recuerda a su más encumbrado jazzista. En 2012 nuevamente Castillo y Alasino participaron del New Orleans Traditional Jazz Camp en calidad de músicos invitados, tocando con músicos de New Orleans y New York. En 2015 la banda fue especialmente invitada al New Orleans Traditional Jazz Camp 2015, actuando en clubes de jazz de New Orleans y de New York. La Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba declaró de Interés Cultural la participación de la Small en estos trascendentales eventos en 2010, 2012 y 2015.

La SJB cuenta en su haber con tres cassettes hechos en nuestro país, uno grabado en vivo en Hannover (Alemania) Su primer CD, que apareciera a mediados de 1994 llamado "Harlem Joys", es el primer disco compacto realizado por un grupo de jazz del interior de la Argentina y fue nominado por A.C.E. (Asociación Cronistas del Espectáculo) entre las cuatro mejores producciones de jazz de ese año.

En 1996, habiendo obtenido el premio del Programa de Apoyo a la Edición Musical de la Municipalidad de Córdoba, la banda lanzó “Small Jazz Band, 15 años con el jazz”. En septiembre de 2004 presentó “Alta Sociedad”, CD que muestra el repertorio que transita después de más de 25 años y en el que participan músicos invitados de EE. UU., Francia y Chile, como también de Capital Federal. A finales de 2012 se lanzó “Clásicos del Jazz”, un recorrido por los 30 años de la banda desde los temas más tradicionales del estilo.-