Baby Fútbol: así se juega la Copa de Campeones

18.30 hs Partido recreativo 19.10 hs Belgrano vs Barrio Jardín 20 hs Dep. Oeste vs 2 de Abril 20.50 hs River vs Barrio Cabrera 21.40 hs Partido recreativo 22.10 hs 2 de Abril vs Belgrano 23 hs Estrella del Sur vs Barrio Cabrera

16 hs Estrella del Sur vs 2 de Abril 16.50 hs Dep. Oeste vs Belgrano 17.40 hs Partido recreativo 18.10 hs River vs 2 de Abril 19 hs Estrella del Sur vs Barrio Jardín 19.50 hs Barrio Cabrera vs Belgrano 20.40 hs Partido recreativo 21.10 hs Barrio Jardín vs River 22 hs Dep. Oeste vs Barrio Cabrera 22.50 hs Partido recreativo 23.20 hs Estrella del Sur vs River