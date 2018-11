Marcelo Bielsa le donó a Newell's un hotel de dos millones y medio de dólares

Marcelo Bielsa demostró que es uno de los hinchas de Newell's más apasionados. Lo dejó más que claro al donar al club de sus amores un hotel valuado en dos millones y medio de dólares.

El actual DT de de Leeds de Inglaterra realizó la millonaria donación para la creación del hotel "Jorge Bernardo Griffa", que finalmente fue inaugurado el último sábado con una fiesta a la que no faltó nadie.

De esta manera, el plantel de la "Lepra" estrenó las instalaciones para concentrar en la previa al duelo por la Superliga ante Defensa y Justicia, que se juega el lunes a las 21.15.

El mega hotel tiene características y comodidades sólo comparadas a las de los complejos deportivos europeos.

"Lo mío es más una devolución que otra cosa. Las instalaciones son las que permiten una mejor preparación", explicó el entrenador sobre los motivos de su donación.

El hotel está ubicado en el complejo de Bella Vista, en Rosario, y cuenta con cinco plantas. Está emplazado entre los vestuarios que utiliza el plantel de Primera División y las canchas de entrenamiento.







La construcción cuenta también con hall de espera, balcón-terraza con parrillas, sala de juegos, oficina para el entrenador y oficinas para el cuerpo técnico. También hay una sala de usos múltiples, un auditorio, sala de videos y vestuarios, entre otras cosas.

Las tareas comenzaron en 2014 bajo la supervisión de la hermana del entrenador, la arquitecta María Eugenia Bielsa, en colaboración con Pedro Soria (sobrino de Bielsa). Fue pensado y diseñado como un hotel para deportistas, con características y detalles de los campos deportivos europeos. Fiel a su perfil bajo, el Loco nunca se adjudicó la obra ni hizo ninguna mención pública sobre su donación.

"Todo lo que he recibido es mucho mayor de lo que dí. No exagero si digo que cada día recuerdo algún momento vivido durante los 20 años que estuve en el club. Excluyendo mi vida personal, nada me emociona más cada día que evocar a Newell's", afirmó Bielsa en el mensaje que se proyectó durante la inauguración.

















Fuente: La Gaceta / Clarín