Nahir Galarza habló por primera vez: “Me molesta que se haya fomentado odio hacia mí”

Nahir Galarza decidió romper el silencio y habló por primera vez desde la cárcel de Paraná adonde cumple condena por el asesinato de Fernando Pastorizzo.

Si bien no quiso dar detalles sobre la noche del crimen ni del avance de la causa judicial, la joven, que cumplió 20 años el martes 11 de septiembre, aseguró que Fernando "nunca" fue su novio y se quejó por la difusión que tuvo el caso.

"Me han demacrado (sic) en la televisión y en todos los medios. Se dicen mentiras y en realidad nadie sabe nada sobre mí. Yo no he hablado en todos estos meses porque gran parte del periodismo lo único que ha hecho es hablar mal de mí y todo se saca de contexto", explicó Nahir.

"Yo no voy a minimizar, pero tampoco nadie conoce la verdad de la historia ni lo que pasó en estos años anteriores".

En diálogo telefónico con el portal Ahora, de Paraná, la estudiante de abogacía dijo sentirse "molesta" porque se dijera que Pastorizzo era su novio: "Más allá de que hayan caratulado la causa como homicidio agravado por el vínculo, la verdad es que nunca tuve novio. Ni Fernando ni nadie, más que nada porque yo nunca quise. Yo era de salir todos los fines de semana para disfrutar de la edad que tengo. Sí es cierto que me veía siempre con él. Pero, a ver, verte con alguien no es ser novios. Así como me veía con él, me veía con un montón de chicos más. Y no me da vergüenza decirlo porque es la verdad, todo el mundo lo hace. Nunca tuve novio, ni él ni nadie".

Detenida desde horas después del asesinato, Nahir dijo que ahora está sola y que sería "un milagro" que se le acercara alguien. "Tenía algunas relaciones, pero con todo lo que se dijo no creo que tengan ganas de seguir viéndome. Lo que sí, recibo muchas cartas de muchos chicos y chicas. De acá de Argentina, de otros países. Como no pueden comunicarse conmigo, le hablan a mis padres. Ellos imprimen las cartas que mandan y me las traen. Me mandan fuerzas. Yo al principio pensaba que tenía a todo el mundo en mi contra, pero la gente de afuera ve otra realidad", explicó.

Consultada sobre sus supuestas intenciones de suicidarse en la cárcel, la joven fue terminante: "En las cartas me ponen: 'Tenés que ser fuerte, no te suicides'. Ahora, cuando llegué, Griselda (Bordeira, su compañera de celda) me dice: 'Vos que te quisiste suicidar…'. Eso es mentira. Soy la última persona en el mundo que se querría suicidar, realmente. Nunca me quise suicidar. Nunca dudé sobre eso, nada que ver".

"Lo que sí me molesta es que se haya fomentado odio hacia mí. Si no me conocían, si yo nunca hablé... Estos meses no he hablado nunca con nadie y todos me describían. Todo el día 'Nahir es esto, Nahir es lo otro'. Describían mi personalidad, cómo era, ¿y qué saben, si yo nunca hablé? Eso me molesta, el fomento del odio hacia mí. Igualmente, no es que yo esté enojada con los medios, porque no sabían. Sí me molestó que no se hayan tomado el tiempo de venir a ver si era cierto todo lo que se decía", siguió la joven, quien cree que esa percepción "influyó negativamente en la causa".

Sobre su personalidad, dijo que no es como parece. "Es cierto que aparento ser fría, como si no me importa nada, no lo voy a negar. Pero lo que aparento no es lo que soy. Lo primero que me dice la gente cuando me conoce es: 'No sos como decían en la tele', me lo dice todo el mundo. Me pintaron como una loca. No entiendo por qué esto de ir todos contra una persona. Está bien, yo no voy a minimizar lo que pasó, pero tampoco nadie conoce la verdad de la historia ni lo que pasó en estos años anteriores", aclaró Galarza.

Consultada sobre su nueva vida en la Unidad Penitenciaria N° 6 de Paraná, adonde la trasladaron hace pocos días desde una comisaría de Gualeguaychú en la que estuvo alojada durante su juicio, la joven dijo estar "mucho mejor". "Ahí me llevaba bien con todas las funcionarias, pero el lugar en el que yo estaba era una celda de cuatro por cinco, salía únicamente el día de visitas. ¿Vos sabés lo que es estar encerrada todo el día, toda la semana y no poder salir? Acá por lo menos puedo hablar con alguien, con tres chicas. Estoy cómoda, ya tener compañía hace que me sienta mejor. Charlamos, y como recién llegué, tenemos para hablar de todo un poco. Leo, también".

Por último, la joven habló sobre su futuro y dijo que "por supuesto" seguirá con sus estudios. "Voy a seguir con la carrera de abogacía, también estoy haciendo psicología social. Yo quería rendir las materias libres, pero no se pudo. Acá hay una chica que se encarga de la educación y como yo le dije que quería seguir estudiando me va a averiguar y en un mes vamos a ver", contó.

Bronca con el manager Jorge Zonzini

Nahir también pidió aclarar cuál es su relación con el manager de famosos Jorge Zonzini, quien se manejó durante meses como un representante de su familia en los medios. La joven dijo estar "molesta" con que "le den letra a Zonzini" y dijo que es "mentira" que él hubiese hablado con ella.

"Yo a ese señor no lo conozco. Es mentira que habla conmigo, es mentira que sabe sobre la causa, es mentira que sabe sobre el hecho, es mentira que me conoce. Hablé una sola vez en febrero, sí. Mis papás no lo contrataron nunca, él se ofreció y yo le dije que quería probar a ver qué iba a hacer. Me dijo: ‘Yo voy a contar tu verdad, porque todo el mundo te está matando’. ‘Bueno’, le dije yo. ‘Vamos a probar’. Porque yo hablé con mi mamá y él fue el único que apareció de mi lado. Pasaron dos semanas y vi que me estaba dejando como la reina de España, como que yo era no sé qué, como que yo era la mejor, y no soy así", dijo la joven.

Y siguió, terminante: "La cuestión era que tenía que decir la verdad, no dejarme como algo que no soy. En ese momento le dije que no quería que hablara nada más de mí. Aparte no firmamos nada. Fue una prueba. Yo le dije que lo iba a probar y él me dijo que estaba de acuerdo. Entonces, cuando vi todo ese escándalo que estaba armando, le dije que no quería que siguiera diciendo todas esas mentiras. Pero como yo estaba encerrada y mis padres no miran televisión porque no querían saber nada con la prensa, se aprovechó de eso y todo lo que se ha hablado se ha hecho en base a lo que él piensa, porque él no me conoce. No puedo ni escuchar nombrarlo. Habla de mí como si hablara conmigo todos los días y nada que ver, es mentira. Además de que no me representa, no sabe nada de mí, no me conoce".

