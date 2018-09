La verdad detrás de la conmovedora reacción de un gato al ver a su dueño muerto

Dicen que los gatos son animales poco afectos al franeleo, pero cualquiera que tenga uno en su casa sabrá que son demandantes cuando quieren cariño, atención o comida. Y su tema con las pantallas es que muchas veces les producen curiosidad.

Así nació el mito del gato que mostró una reacción conmovedora al ver y escuchar a su dueño fallecido hace algunos meses. El video, que no tardó en volverse viral, reapareció esta semana con miles de reproducciones, likes y compartidos.

Pero la autora original del video fue una mujer de Turquía llamada Sevilay Deryal, quien compartió en Youtube la simpática reacción de Mía, su gata, al ver la pantalla de celular, informó el sitio Teyit.

La grabación llegó a la web el 8 de abril de 2016 pero dos años y medio más tarde aún da vueltas por las redes sociales, ahora con una connotación triste sobre un gato que extraña a su dueño muerto.







"Han creado una trama bien armada, pero es falso. Lo que hacen es abusar de los sentimientos de otras personas", expresó Deryal.

La locura viral llegó a tal punto que una mujer le escribió a Deryal para pedirle una foto como prueba de vida porque su hijo "había estado llorando todo el día" y pidiendo adoptar al gato "porque el dueño se había muerto".

"Hasta la gente que me conoce comentó el video preguntándose si me habría muerto o no", aseguró Deryal.

