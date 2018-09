Dieron de alta a la niña internada por angina bacteriana en nuestra ciudad

La niña de dos años que había sido derivada desde la vecina localidad de Devoto a la Clínica Enrique J. Carrá de San Francisco por un caso de angina bacteriana, recibió este viernes el alta médica y regresó a su hogar junto a sus papás.

El médico Fernando Zorzi, profesional de la clínica que atendió a la pequeña, explicó que con este caso se demuestra que esta no es la “bacteria asesina” sino que se trata de una bacteria que se observa cotidianamente en el consultorio. “Tratada en forma y en tiempo evoluciona perfectamente, la nena se fue con un tratamiento por vía oral para completar la semana de medicamentos, pero ya no tiene ganglios, no tiene lesiones en el paladar y las amígdalas están sin una placa”, le dijo Zorzi a El Periódico.

“Lo interesante de esta situación es que entendamos que cuando el paciente es tratado en tiempo y en forma no hay complicaciones. A la gente se le transmitió tranquilidad desde el punto de vista que se les explicó que esto no es una epidemia”, remarcó el profesional.