Un morterense junto a Maradona en el fútbol mexicano

La llegada de Diego Maradona a la dirección técnica del club Dorados de Sinaloa produjo una revolución en el fútbol mexicano. Lo particular para nuestra región, es que el morterense José Altieri, será el preparador físico del plantel dirigido por el "Diego".



En declaraciones a Mesa Deportiva de Radio Belgrano, afirmó que estar compartiendo un vestuario con él es algo soñado. Radicado desde hace 11 años en México,Altieri, comentó que la noticia lo dejó sin palabras.



Al ser consultado sobre las primeras horas en la relación con Maradona. "Estaba muy nervioso pero después de las primeras charlas me di cuenta que es una persona muy abierta. Me dijo que él no esconde nada y que pretende una relación franca", señaó Altieri.



"Dorados tiene 15 años de existencia, con una directiva que se caracteriza por realizar contrataciones explosivas. La afición es muy seguidora, si bien Sinaloa es una ciudad quesiente pasión por el béisbol", remarcó Altieri.



Recordó que a Sinaloa arribó en junio del año pasado como parte del grupo Pachuca. "Me adapté muy bien a esta ciudad que es muy agradable", agregó.



El morterense tiene una vida formada en México con su señora y dos hijas."Es un país que nos abrió las puertas", indicó.

Fuente: Radio Belgrano