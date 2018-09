Nicolás Cabré se refirió al meme de la canchita con el seleccionado de sus novias

En diálogo con Ángel de Brito y tras confirmar monosilábicamente su romance con Laurita Fernández, Nicolás Cabré no tuvo problemas en referirse al meme más viralizado del 11 de septiembre.

Se trata de ese montaje visual que dispuso su foto al lado de una canchita de fútbol con los nombres de sus conquistas amorosas (de Marcela Klosterboer a China Suárez, previo paso por Rocío Guirao Díaz y Celeste Cid) y un efusivo “Feliz día, Maestro”.

Y esto fue lo que dijo el galán de pocas pulgas, que hoy protagoniza Mi hermano es un clon: “La canchita de fútbol esa no me agrada. Está todo bien, lo recibo y entiendo lo que significa, pero no es algo que me haga sentir orgulloso. Hasta me cuesta hablar del tema. Lo tomo bien, me parece que es un chiste, pero no me despierta ganas de mostrarlo.

“Me lo mandaron, es medio recurrente y lo agradezco porque también viene con buena onda. Tampoco hay que ponerse tan hincha bolas, pero si me preguntás no es que diga '¿viste lo que logré?'. No es buscado, con los años vinieron estas cosas y estoy orgulloso de haber conocido gente maravillosa. Me quedo con eso y no digo '¡qué capo que soy!'", cerró.

Fuente: Suplemento Vos