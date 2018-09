27 alumnos ya reciben el Paicor en la escuela Bailón Sosa

Esta semana comenzó a funcionar el Paicor en la IPEM Nº 96 "Prof. Pascual Bailón Sosa", algo que estaba previsto y que desde esta semana beneficia a 27 alumnos y que podría beneficiar a otros 15 en un breve lapso de tiempo.

María de los Ángeles Vergnano, la directora del establecimiento, reconoció que era una necesidad, aunque lamentó que exista: "Era una necesidad, es cierto que lo ideal es que cada chico pueda almorzar con su familia y no tengamos que asistir en la escuela en la comida, pero era una necesidad. Y para algunos chicos no solo por la cuestión económica, sino porque sus papás trabajan todo el día y llegan a su casa y no hay quien les cocine. La mayoría son chicos que se quedan todo el día en la escuela porque participan de los talleres del CAJ, a la tarde tienen tutorías, educación física, entonces comen y se quedan en la escuela".

En la actualidad hay 27 alumnos autorizados y 15 pendientes porque resta evaluar su contexto socioeconómico. Cabe recordar que para poder recibir el beneficio el grupo familiar no debe recibir un ingreso mayor a lo que establece la canasta básica familiar. "Los requisitos son que los ingresos sean inferiores a la canasta básica familiar, que la vivienda sea alquilada, que no tengan auto o que no tengan menos de 10 años de antigüedad, la situación económica de la familia o que no ingrese el suficiente dinero para que según la cantidad de integrantes que tiene la familia lleguen a la canasta básica familiar", explicó Vergnano.

Así, los chicos reciben de lunes a viernes desayuno y almuerzo. "Se juntan a las 12.35, que es el horario de salida de los de la mañana y en el que vienen los de la tarde que van a ingresar a las 13.15", comentó la directora.

Y agregó: "Los chicos están conformes con el menú, tuvieron comidas ricas hasta ahora y nos han entregado un listado con el menú de todo el mes, que es todo acorde a las comidas que comen los chicos. De lunes a viernes viene una camarera de Paicor que entrega las porciones que llegan ya hechas, listas".

Sobre el Paicor

El Programa de Asistencia Integral de Córdoba (Paicor), un programa social que inició su implementación en enero de 1984, cuenta con 34 años de servicio y asistencia a la comunidad.

Se encuentra destinado a niños y jóvenes carenciados que asisten a establecimientos educativos.

Su objetivo primordial es contribuir a la inclusión y permanencia en el sistema educativo formal y al adecuado crecimiento y desarrollo de la población en edad escolar en situación de vulnerable, brindando asistencia alimentaria y propendiendo a mejorar hábitos vinculados a una alimentación saludable.