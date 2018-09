Chocó y huyó: piden ayuda para dar con el conductor

Familiares de Oscar Requena, el hombre que murió días atrás aparentemente tras ser embestido por un auto, piden colaboración para dar con quien lo habría chocado y se habría dado a la fuga. "Quiero que se haga justicia porque no fue un accidente común y silvestre, fue un asesino al volante", dijo su papá.

Familiares de Oscar Andrés Requena, el hombre de 33 años que murió el domingo 9 de septiembre luego de permanecer internado durante varios días en Villa María tras un siniestro vial, piden ayuda para dar con quien lo habría chocado y se habría dado a la fuga.

Mario Requena, su papá, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook por medio del cual aclara los hechos y pide colaboración para dar con el conductor de un automóvil gris que habría participado del hecho.

De acuerdo a lo que cuenta, el accidente de tránsito se produjo luego de que Andrés le cargara nafta a su moto en la estación de servicio ACA, en Camino Interprovincial y Ruta 19, cerca de las 5.15 del sábado 1 de septiembre y junto con un acompañante tomara la ruta hacia el este. 200 metros antes de llegar a la planta de la firma CBSé fueron embestidos por atrás por un automóvil, cayendo ambos ocupantes del rodado al suelo. Según explicó su papá, Andrés golpeó sobre el capot del auto y luego su cabeza sobre el pavimento, a pesar de que llevaba casco.

El automovilista habría seguido su rumbo con la moto enganchada en el auto por 150 metros hasta que, de acuerdo a la versión que habla de la existencia de imágenes de una cámara de seguridad, habría desenganchado la moto y seguido su marcha.

"Él iba con un amigo. Le hablé, pero me dice que iban y que vieron como que se acercaba una luz y andres casualmente le dijo 'este nos choca' y son segundos y lo chocó nomás, pero no pudo ver nada porque justo esa noche era lloviznosa", contó Requena a El Periódico.

A raíz de lo ocurrido, el acompañante del hombre lo habría sacado de la ruta y llevado al Hospital J. B. Iturraspe desde donde luego lo trasladarían al Hospital Louis Pasteur de Villa María.

"El 9 de septiembre Andrés se nos fue, dejando esposa, hijos, padres, hermanos, sobrinos y amigos totalmente destruidos", sigue el mensaje, por medio del cual además de pedir justicia se pide colaboración para dar con un auto Volkwagen gris (tipo Astra o Polo).

Justicia

"Quiero que se haga justicia porque no fue un accidente común y silvestre, fue un asesino al volante. Van 13 días y esto fue el primero. El arrepentimiento puede irte un día, dos, tres o cuatro, 'no lo vi, discúlpeme'. La vida de Andrés no va a volver pero las criaturas que dejó, una nena de 11 años y un bebé de 1 año y medio y la mujer, lo que vivimos... por suerte yo estuve todo el domingo con él", concluyó.

Para aportar información

Por información, dice el comunicado, se puede concurrir a la Policía de Frontera o comunicarse a los teléfonos (03564) 15612544 o (03564) 15644798.