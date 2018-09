“El orgullo de limpiar culos”, el posteo de una enfermera que se volvió viral

Cansada quizás de escuchar que muchas personas no se referían de la mejor manera a su profesión, una enfermera residente en Buenos Aires se decidió a escribir parte de lo que siente cuando le dicen “trabajás limpiando culos”.

Se llama Magalí, y escribió un posteo en Facebook que se ha vuelto viral, bajo el título, “El orgullo de limpiar culos”.

Estas son sus palabras.

Hoy volví a escuchar ” trabajas limpiando culos” y no es ni la primera ni la octava vez que lo escucho. Y siento la necesidad de reivindicar mi trabajo y de gritar al mundo lo orgullosa que estoy de él.

Si señores y señoras, orgullosa de limpiar culos, cortar uñas, lavar cabezas, vestir, duchar, alimentar y cuidar a personas entre otras cosas , si si PERSONAS, que no pueden hacerlo por si mismas y necesitan ayuda. Pero vamos a resumirlo en “limpiar culos”.

Ya estoy un poquito harta de las connotaciones negativas de esta expresión que va íntimamente ligada a mi profesión.

Esta claro que no todos valemos para todo. Yo por ejemplo no podría trabajar en algo que me exigiese mentir, como un banquero o algo por el estilo.

Y sin embargo esa es una profesión muy valorada, por el contrario enfrentarte a la mia es como lo último de lo último.

Yo les digo que la mayoria que nos clasifican asi nunca necesiten que nadie les “limpie el culo” que: ojalá nunca necesiten que alguien lo haga.

Pero si llegado el momento eso fuera necesario, cualquiera de mis compañeras que son unas profesionales o yo estaremos dispuestas a ayudarte y de hacer que tengas la mejor calidad de vida posible, y siempre con buen humor y amor.

Ahora van decir cual es el trabajo realmente importante para las personas como nosotras las enfermeras, pero por favor, no utilices la expresión “limpiar culos” con desprecio, porque tal vez un dia alguien tenga que hacerlo por vos y creeme que te vas a sentir agradecido ❤.

Firmado: Una limpiaculos.

Fuente: Vía País