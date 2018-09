El "profe" Bustos promete goles con la camiseta de Sportivo

Manuel Bustos es la nueva incorporación y la sorpresa de Sportivo Belgrano, el delantero acordó su llegada el pasado viernes y esta semana realizó los primeros entrenamientos con el equipo donde el DT lo paró en el equipo titular.

"Me sentí muy bien, ya venía entrenando a la par de mis compañeros en Rafaela, así que me pude sumar rápido para adaptarme al grupo. Llego para aportar lo mejor al grupo, para sumar minutos pero donde me toque, adentro o afuera, voy a aportar lo mejor de mí", señaló el entrenador.

El delantero sumó minutos de fútbol en el equipo titular aunque se mostró cauto con la posibilidad de ir desde el arranque. "Edgardo está probando, está viendo que equipo va a parar en cancha el viernes, lo que me pide es movilidad y diagonales tanto hacia adentro como hacia afuera", contó.

Un viejo conocido

Bustos viene de Atlético Rafaela, jugó en Libertad de Sunchales, pero surgió de Argentino de Vila, club de su pueblo donde fue goleador en Liga Rafaelina. Además, vivió en San Francisco cuando estudiaba en FASTA.

"Estuve cinco años acá estudiando educación física en FASTA, tengo muchos amigos y compañeros, tanto en la ciudad como en el club. Tuve que venir a Sportivo a hacer observaciones así que eso me ayudó a decidirme para venir", señaló.

"Yo ya lo viví con mis compañeros de acá, la gente es muy fanática y esperemos darles una gran alegría el viernes", precisó.

"Soy una persona positiva, siempre tirando para adelante y como jugador soy aguerrido y potente. Prometo hacer varios goles. Queda mucho de aquel goleador de Argentino de Vila, no cambié mucho así que esperemos que pueda hacer tantos goles como en Argentino", indicó.