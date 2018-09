Angina bacteriana: cómo prevenir la infección por streptococcus pyogenes 

Ante la preocupación generada en torno a los casos de infección por este germen que surgieron en todo el país, el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba respondió consultas frecuentes al respecto.

¿Qué enfermedades puede generar esta bacteria?

La bacteria streptococcus pyogenes puede causar faringitis y/o lesiones en la piel (escarlatina). En casos poco frecuentes, puede evolucionar a una forma invasiva que trae consecuencias más severas (shock tóxico), e incluso la muerte. Estos casos graves suelen estar asociados a inmunosupresión por diferentes causas.

No obstante, detectada oportunamente, la infección se trata con antibióticos y no conlleva complicaciones. Vale destacar que los antibióticos deben ser prescriptos correctamente por un médico y deben cumplirse los tiempos y las indicaciones del tratamiento; es fundamental no automedicarse.

Al respecto, cabe agregar que las anginas, en un 50 por ciento de los casos son causadas por virus y no requieren antibióticos.

¿Hay casos en nuestra provincia?

Si bien se han registrado casos aislados de infecciones por esta bacteria en los distintos hospitales provinciales, no se han reportado casos de la enfermedad invasiva ni fallecimientos por esta causa durante el 2017 y lo que va del 2018.

No obstante, es preciso señalar que los casos se presentan con mayor frecuencia hacia finales del invierno y principios de la primavera.

Es importante también aclarar que el sistema provincial de vigilancia epidemiológica está atento para detectar eventos que escapen a lo esperado y el sistema público provincial de atención de la salud también está preparado para prestar asistencia.

¿Cómo se puede prevenir y cuándo consultar?

Para la prevención de esta infección, es importante principalmente el lavado de manos frecuente y cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, también es importante extremar las medidas de higiene en general.

Se recomienda consultar al centro de salud más cercano ante fiebre alta y prolongada, dolor de garganta fuerte con faringe inflamada y lesiones en la piel (puntos rojos), mal estado general; no automedicarse y seguir las indicaciones de los profesionales de la salud.