Scaloni: "No somos de las mejores selecciones pero tenemos la cultura para serlo"

A pesar del interinato que lidera en la Selección argentina y el poco tiempo de trabajo que acumuló con el nuevo plantel de jugadores, Lionel Scaloni exteriorizó un análisis contundente respecto al nivel de juego y al futuro que le depara a la albiceleste. "No somos de las mejores selecciones del mundo pero tenemos la cultura como para serlo", vaticinó.

Crítico desde el comienzo con los pocos días que tuvieron a disposición para entrenar, Lionel se mostró realista y expresó: "Lo que no me gustó es propio de haber trabajado poco". No obstante, destacó ciertos aspectos como la defensa: "Por momentos el equipo pudo presionar más de lo que habíamos planteado". Además, agregó: "Estoy orgulloso de los chicos porque pusimos un grupo que se conocía bastante poco y lograron conservar la estructura defensiva, algo que es importante".

Respecto al viaje en general y las sensaciones que deja para el futuro, Scaloni declaró que "han demostrado que en pocos partidos van a dar que hablar". En esa línea y consultado sobre la frescura y la pasión que le aporta el nuevo cuerpo técnico a la Selección, el DT comentó desde su perspectiva: "A Aimar, Samuel y a mi nos enseñaron que arriba de la camiseta no existe otra cosa. Eso hace que lo encare de otra manera".

¿Vuelve Martino? ¿Y Gallardo?

La Selección Argentina tiene cuatro candidatos para hacerse cargo del equipo luego del interinato de Lionel Scaloni. En primer lugar corre Gerardo Martino, actualmente en el Atlanta United, aunque la dirigencia no descarta todavía a las otras tres opciones: Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino y Diego Simeone.

Sobre el Tata, Claudio Tapia, presidente de AFA, ya anticipó que mantiene una "excelente relación" y hasta aseguró que le agradó "muchísimo el trabajo que hizo” en la Albiceleste. La traba sería el contrato vigente con Atlanta United hasta diciembre y que tiene chances de prolongarse.

En tanto, sobre Gallardo trascendió que no estaría dispuesto a trabajar con esta dirigencia de AFA. Por ahora, rumores, ya que el Muñeco nunca se manifestó públicamente sobre el tema. Y ante esta situación, Chiqui buscaría sentarse a hablar con el Muñeco para conocer su situación.

Sobre Pochettino y Simeone, técnicos de Tottenham y Atlético de Madrid, respectivamente, Tapia intentará saber si son tan imposibles como se supone o si existe la posibilidad de que agarren la Albiceleste en los próximos meses.