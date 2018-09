Comenzará a rodarse la película sobre el violador serial cordobés

La noche más larga es el título de la película sobre Marcelo Mario Sajen cuyo rodaje comenzará por estos días. Dirigida por Moroco Colman y protagonizada por Daniel Aráoz, el filme tiene como referencia el libro que los periodistas Claudio Gleser y Dante Leguizamón publicaron en 2006: La marca de la Bestia.

“Marcelo Sajen abordaba mujeres de 17 a 25 años en lugares públicos. Las trasladaba a más de 15 cuadras, abrazándolas frente a la gente, como si cada una fuera su propia novia, y finalmente las violaba. Violó a más de 200 mujeres entre 1985 y 2004”, adelanta la sinopsis oficial de la película, que por el momento no tiene fecha confirmada de estreno.

El viernes llegará a Córdoba Daniel Aráoz para comenzar la filmación y ponerse en la piel de Marcelo Sajen. El actor, que se anticipa como una gran elección para interpretar el papel, es conocido entre otras cosas por sus trabajos en El hombre de al lado, 8 tiros y Una especie de familia.

El filme sobre Sajen es el segundo de Moroco Colman. El director debutó en 2016 con Fin de semana y ahora se mete de lleno en un proyecto que seguramente captará la atención de los cordobeses. Además, la película le dará visibilidad nacional al caso, algo que no tuvo en su momento.





“Es un caso durísimo para Córdoba. Me asombra mucho hablarlo con gente de Buenos Aires que no tiene la más mínima idea de lo que ocurrió. Me asombra cómo no trascendió algo tan groso, de un tipo que violó durante tantos años, con algunos intervalos”, contó hace tiempo a VOS Colman.

Algunos de los nombres detrás de La noche más larga son Sofía Castells en producción, Alejandro Brodersohn en montaje, Hernán Conen en sonido, Carolina Vergara en arte y Juan Sorrentino a cargo de la música. La fotografía, en tanto, es responsabilidad de Fernando Lockett, Gustavo Biazzi, Diego Arroyo y Matías Mesa.

La noche más larga fue seleccionada para el Foro de coproduccion Europa-América Latina del Festival Internacional de cine de San Sebastián, lo que significará una importante vidriera para el filme a nivel internacional.

Fuente: La Voz del Interior