Tras los casos invasivos en el país, llevaron tranquilidad sobre el estreptococo

Tras las recientes muertes en el país de cuatro niños por streptococcus pyogenes, la doctora Verónica Pepino, pediatra y vicedirectora del Hospital Iturraspe, llevó tranquilidad y brindó especificaciones sobre la bacteria.

Así, la profesional comentó que es una bacteria que se halla en la vía respiratoria altas. "Es una de las responsables de generar infecciones en la garganta, como la faringitis, las anginas, la escarlatina, pero cuando afecta de forma invasiva, es decir, cuando ingresa al torrente sanguíneo, puede provocar un shock séptico o neumonía".

Sobre cómo se transmite, la doctora manifestó que: "Se produce por contacto físico directo de persona a persona a través de la vía respiratoria".

"Lógicamente en ese momento se toman acciones de prevención de salud pública urgentes y eficaces, pero en realidad no estamos hablando de un brote. Es una bacteria que se encuentra frecuentemente y puede provocar enfermedades leves. Lo que sí, en estos pacientes pequeños ha provocado la forma grave, invasiva", aclaró.

Como una de las medidas de prevención más importantes, Pepino recordó que en casos de cuadros febriles intensos en los niños, es importante realizar una consulta con el pediatra de cabecera.

En San Francisco

Según la doctora, en San Francisco hubo casos en que se detectó la bacteria aunque nunca se tornó invasiva, es decir, llegó a ingresar al torrente sanguíneo.

"No hemos tenido esta forma invasiva grave, hemos tenido faringitis producidas por el estreptococo pero no la forma grave. Las faringitis son súper frecuentes pero la incidencia de provocar una forma invasiva no es frecuente. Cada 10 mil habitantes cuatro o cinco pueden realizar una forma invasiva, es muy poco frecuente", concluyó.