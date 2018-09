Nuevos casos de gripe A: un hombre muerto y tres internados en San Francisco

Nuevos casos de gripe A ocurridos en las últimas semanas en San Francisco dejaron un hombre muerto y otras tres personas internadas. La víctima fatal fue un hombre de 34 años que había sido internado en el Hospital Iturraspe, mientras que entre los otros casos registrados hay dos bebés de 8 y 11 meses que permanecen internados aguardando evolución, confirmaron fuentes del nosocomio a El Periódico.

Verónica Pepino, pediatra y vicedirectora del Hospital J.B. Iturraspe, describió el estado de los pacientes y la complicación de esa patología.

"Este año es un año raro por el desenlace de la gripe, en las primeras semanas de septiembre en San Francisco tuvimos los primeros casos de gripe A, dos niños de 8 y 11 meses y otros dos pacientes, uno que estuvo internado en una clínica y otro fallecido que estuvo internado en el Hospital. En cuanto a los lactantes uno está en Córdoba y uno en Santa Fe evolucionando, hay que esperar, no están fuera de peligro, es una patología súper complicada y en este momento hay que ver cómo responde el organismo", manifestó Pepino.

Para la doctora, sorprende que los casos se den en septiembre y no en pleno invierno. "No es que no sea normal sino que esperábamos los primeros casos en pleno invierno, no terminándolo. Pero es la evolución de la patología, una vez más nos demuestra que tenemos que estar vacunados y que tenemos que estar alertas y realizando una vigilancia epidemiológica. El hecho de que tengamos médicos que hagan vigilancia epidemiológica y que frente a un caso sospechoso nos lo notifiquen hace que nosotros podamos tener conocimientos de los casos que hay en la ciudad", explicó.

Prevención

La profesional recordó que como prevención, los grupos de riesgo deben colocarse la vacuna. Asimismo insistió en el lavado de manos, el uso del alcohol en gel, la ventilación de los ambientes, y el alejamiento de personas con enfermedades o patologías respiratorias.

"En el caso de los lactantes, de los niños menores de dos años, ante cualquier patología respiratoria si uno ve que la evolución no es la correcta o el cuadro tiende a ir empeorando, es fundamental la consulta con el pediatra", finalizó Pepino.

Grupos de mayor riesgo

Cabe recordar que los grupos de mayor riesgo son los niños menores de 2 años, mayores de 65 años y personas con condiciones de salud crónicas.