Piden la instalación de rastreadores satelitales en remises

El asalto a punta de cuchillo por parte de dos adolescentes a un remisero de la empresa “Los Rápidos”, ocurrido a fines del mes pasado, reavivó el debate por la seguridad de los conductores.

Entre los principales reclamos se destaca el de la colocación de rastreadores satelitales con botones antipánicos en los móviles. Al menos ese es el pedido de Daniel Ferreyra, policía retirado y propietario de remises desde hace 12 años.

"Hace varios años que vengo ya discutiendo y peleando ante la Municipalidad. Lamentablemente no quieren tocar el tema, no quieren cambiar las ordenanzas. Dicen que es un costo político que no quieren asumir", lamentó.

Ferreyra reconoció que "están ocurriendo cosas" y asegura que "están esperando que algún día maten a un remisero".

"Mínimo, una vez al año asaltan uno, pero no lo quieren entender. Nos dicen que la Municipalidad no está en condiciones de hacer que el permisionario del remis tenga una erogación. A lo que les dije que es una necesidad, la situación nos está llevando a mejorar, porque va a pasar algo y lo vamos a lamentar", agregó.

El hombre comentó que un rastreador satelital como el que sugiere cuesta alrededor de 5 mil pesos por auto. De acuerdo a su idea, en el mismo rastreador satelital iría incluido un botón antipánico que alertaría a las autoridades ante un hecho delictivo. "Cuando vas manejando un remis y te dicen 'esto es un asalto' vos no podés ni tocar el teléfono, lo único a lo que podés atinar es a tocar un botoncito que tenes que tener ahí a mano, en el volante", explicó.

Ferreyra recordó que localidades de la región ya lo están implementando y mencionó el caso de Villa María, en donde el rastreador satelital es controlado por el municipio: "Nosotros no podemos desconocer el adelanto tecnológico que existe para prevenir".

Sobre cómo se controlaría, expresó que la tarea debiera estar a cargo del municipio: "No le podemos cargar a la Policía un control de esa calidad, la Municipalidad tiene mucha gente, lo podría hacer el 103, por ejemplo, con una pantalla, es simple".

Y detalló: "Activás el botón y automáticamente al que está controlando las pantallas le suena una alarma, tiene que mirarla, y le va a decir qué coche es, dónde está. Por supuesto va a tener que haber un mejor relevamiento, saber de quién es el vehículo, quien es el chofer. Y esa persona obviamente que le va a dar inmediato aviso a la Policía".

Para Ferreyra, es algo "necesario". "Corrés el riesgo de que te lastimen con un cuchillo, un revólver, la noche está muy peligrosa, no es durante el día, es más durante la noche en que ocurren los hechos. Hay muchos hechos, lo que pasa es que hay muchos casos que no se denuncian", concluyó.