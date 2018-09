El sueño del pibe: Navarro tuvo su debut en Talleres frente a River

Este domingo, Talleres de Córdoba le ganó 3 a 1 a River Plate en un amistoso que puso en juego la Copa BBVA en el estadio Mario Alberto Kempes. Federico Navarro, jugador oriundo de Frontera, sumó sus primeros minutos con el primer equipo de la "T".

A los 34 minutos del segundo tiempo, Navarro hizo su debut con la 31 en la espalda y se hizo cargo del mediocampo "Matador" que terminó de vencer al "Millonario" de Gallardo.

"Era algo que estaba esperando, me sentí mejor de lo que pensaba. Gracias a Dios salió todo bien y estoy tranquilo por eso... En la previa más que nervios eran ansias y eso me jugó un poco a favor, lo pude controlar. Ahora, no sé lo que me dirán, no se que va a pasar pero por ahora sigo entrenando con reserva", dijo Navarro en diálogo con El Periódico.

"En lo primero que pensé fue en mi papá y en mi mamá que estaban en la tribuna y en toda mi familia que me ayudó, en todo el esfuerzo que hice para que llegue este día, son muchas cosas las que se me pasaron por la cabeza pero principalmente pensé en mi familia", comentó el volante.

Navarro también agradeció a la dirigencia del club: "Siempre nos apoyan y nos ayudan, estos lindos momentos no se olvidan mas. Estoy muy feliz por eso".

El Inter de Zanetti y el Getafe de España toman nota

Semanas atrás la prensa italiana publicó un artículo donde asegura que el Inter de Milán sigue de cerca los pasos de Federico Navarro. "Leí lo que se hablaba pero no sé nada", dijo el jugador.

El volante tiene contrato hasta 2021 y, siempre según la prensa italiana, el pibe también estaría siendo seguido por el Getafe de España. Cabe recordar que Navarro ya había integrado la Selección Argentina Sub 15 y este año tuvo su primera convocatoria a la Sub 19.

"No solo de grandes golpes vive el Inter, sino que también elabora su futuro. El club nerazzuro ha puesto desde hace un tiempo sus ojos en Federico Navarro, volante de cagoría 2000 de Talleres", indica el artículo de Corriere delle Sport.