Torneo "Juan Manuel Almada": 9 de Freyre y Unión de Sunchales festejaron en El Tala

Las "tamberitas" se coronaron campeonas en la división sub 17, mientras que las santafesinas fueron las mejores en sub 13.

Este domingo se jugaron las finales de la 13ª edición del Torneo de Nacional de Voley "Juan Manuel Almada" que organiza el club El Tala para las categorías sub 13 y sub 17. En el estadio "Luis Rafael Ferreyra" las chicas de Unión de Sunchales se quedaron con la Copa de Oro sub 13, mientras que 9 de Julio Olímpico de Freyre se consagró campeón por tercer año consecutivo en sub 17.

En la final de sub 13, las santafesinas derrotaron 25-19 y 25-21 a 9 de Freyre, mientras que en sub 17 las "tamberitas" le ganaron el clásico a El Tala por 25-18 y 25-12 y sumaron su tercer título consecutivo en el certamen.

Clasificación final

SUB 13 SUB 17 COPA DE ORO Unión de Sunchales 9 de Julio (Freyre) COPA DE ORO 9 de Julio (Freyre) El Tala COPA DE PLATA Patronato Argentinos Jrs. COPA DE PLATA El Ceibo Ctro. Social Brk. COPA DE BRONCE Atl. Miramar Porteña Asoc. COPA DE BRONCE Alianza de Jesús María Porteña Asoc.

El Ceibo (1º puesto Copa de Plata)