Liga Juvenil: resultados de la tercera fecha

Este domingo, en horas de la mañana, se disputaron los partidos de la tercera fecha del Torneo Clausura "Ignacio García Aresca" de la Liga Juvenil. La Jornada tuvo lugar en las canchas de Iturraspe, Josefina, La Hidráulica y Juventud Unida.

- Cancha de Juventud

Def de Sportivo 6-0 Josefina (sub 14)

Juventud Unida 0-0 9 de Julio de Freyre (sub 14)

Juventud Verde 2-1 Def. de Iturraspe (sub 16)

- Cancha de Def. de Iturraspe

Crecer 0-0 Def de Iturraspe (sub 14)

Devoto 3-0 Las Malvinas (sub 14)

La Hidráulica "B" 3-2 Las Malvinas (sub 16)

- Cancha de La Hidráulica

Brown 7-0 La Hidráulica "B" (sub 14)

Los Pingüinos 1-0 La Hidráulica "A" (sub 14)

- Cancha de Josefina

La Hidráulica "A" 6-3 Josefina "C" (sub16)

Juventud Blanco 0-1 Josefina "A" (sub 16)

Libre : Estrella Verde (sub14 )