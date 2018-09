Liga Rafaelina: La Hidráulica va por el título

Dep. Josefina vs. Talleres



La Hidráulica vs. B. Bochazo



Z. Pereyra FC vs. Atl. Esmeralda Sp. Libertad EC vs. San Martín



Atl. M. Juana vs. Sp. Santa Clara

La Hidráulica 19 pts. San Martín 14 pts. Atl. María Juana 14 pts. Talleres 14 pts. Sp. Santa Clara 13 pts. Sp. Libertad 9 pts. Zenón Pereyra FC 5 pts. Atl. Esmeralda 5 pts. B. Bochazo 4 pts. Dep. Josefina 2 pts.