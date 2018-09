Un nuevo concepto de teatro en el que todos ganan

Desde su nacimiento, La Comedia San Francisco entendió la idea de que el teatro es un trabajo y que, como cualquier otro dignifica a la persona porque la hace sentir útil, necesaria y autosuficiente, y retribuye por ello. A modo de cooperativa, desde la dirección y el equipo técnico hasta los actores cobran por lo realizado en cada función.

La idea, explica su director Adrián Vocos, surgió de una recomendación de la

Asociación de Actores: “La asociación dice que se puede trabajar con cooperativa cuando no hay producciones grandes y siempre que se cobra una entrada se divide por un sistema de puntajes, donde el director cobra una cosa, el actor otra, el técnico otra, y así”.

“En ese sentido los chicos, actúen en una plaza o en un teatro, y siempre y cuando se cobre una entrada, terminada la función, los llama la productora ejecutiva y les da el sobre”, explicó.

Vocos destacó que los padres entendieron la idea y que, lejos de molestarse, agradecen el gesto. “Los primeros que están de acuerdo son los nenes. He tenido muchas lindas anécdotas de los padres, de que ellos a esa plata la ahorran, se compran su fútbol, su muñeca, su libro”, comentó.

Para el director teatral el hecho de cobrar por el trabajo genera disciplina y los involucra dentro del camino de la profesión: “Ellos se matan por tener

gente. Igual mi idea es que no pierdan la parte lúdica y la diversión. Sin

embargo ellos hacen el equilibrio y se van muy contentos”.

Nace un nuevo espacio

En el camino de la vanguardia, La Comedia San Francisco se encuentra de mudanza para inaugurar, este domingo desde las 19.30, lo que dieron en denominar Estudio Teatro, un espacio multidisciplinario en donde se conjugarán diversas expresiones artísticas que permitirá una formación integral de cada artista.

Así, las nuevas oficinas funcionarán en bulevar 25 de Mayo 2037. “Buscábamos un espacio multidisciplinario para trabajar en conjunto con otros profesores. Esta es una casona del 1900 muy hermosa para la inspiración de actores, músicos y bailarines”, especificó.

Allí funcionarán una escuela de música moderna, una de flamenco, de canto, un espacio de aprendizaje psicopedagógico y un estudio de fotografía.

“El lugar, al tener diferentes espacios convencionales y no convencionales,

sirve para la formación del actor. De hecho hemos habilitado dos espacios grandes para que queden como salas alternativas para 25 o 30 espectadores.

Lo más llamativo es el balcón, que buscamos refuncionalizarlo para intervenciones con espectáculos que ahora están de moda”, dijo Vocos.

Así, el director hizo mención a la incorporación del microteatro: “Son espectáculos de 15 minutos, en 15 metros cuadrados, para 15 espectadores, que

suelen hacerse en casonas. Es una tendencia europea que ahora se trasladó a

Buenos Aires”.

Proyectos

En lo que respecta a lo más cercano, el domingo 16 de septiembre estrenará,

a única función en el Teatro Mayo, “Yerma” de Federico García Lorca, con

un elenco de 18 actores.

Asimismo, el domingo 2 de diciembre comenzará la cuarta temporada de La

Bella y la Bestia, una obra que fue presentada en Carlos Paz con mucho éxito.

Además, en el nuevo espacio se están llevando a cabo pruebas cerradas para

el armado de los elencos de la temporada de verano que va a contar con dos

obras en cartelera en el Teatrillo Municipal y con funciones de microteatro en el

Estudio Teatro para pocos espectadores y con un toque más vanguardista de

experimentación.

Una apuesta por San Francisco

Vocos se mostró entusiasmado por los nuevos proyectos y manifestó su deseo

de continuar creciendo artísticamente en nuestra ciudad.







“He recibido propuestas para irme con Pepe Cibrián a Buenos Aires, para volver a Carlos Paz pero siento que acá en San Francisco hay mucha fuente de trabajo y sé que si me fuera los chicos seguirían trabajando, pero sería dejarlos de lado en cuanto a que todo el crecimiento que he tenido fue con la ayuda de ellos. Pepe siempre me dice: ‘Hacé tu carrera en San

Francisco y hacé que Buenos Aires sea San Francisco’”, reflejó el director.