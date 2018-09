Los materiales de la construcción aumentaron cerca del 20%

La suba del dólar impactó fuertemente en los precios de los bienes y servicios en general. Los materiales de construcción no fueron la excepción: en San Francisco los aumentos fueron de entre el 15 y el 20 por ciento. Así lo indicaron desde dos firmas locales vinculadas al rubro.

Gustavo Cornejo, de Sepeda Materiales, comentó que hubo aumentos en los materiales en general pero que, en mayor medida, los que más lo sufrieron fueron el hierro, ladrillos, cementos, cales y pegamentos y los áridos como arena, piedras y granza.

“Los precios se actualizan generalmente cuando se mueve el combustible, es un gran formador de precio para el rubro de la construcción. En este último tiempo fueron aumentando mensualmente o cada quince días entre el 3 o 5 el cinco por ciento. Y por la corrida del dólar se fue al 15 o al 20 por ciento”, detalló.

Retracción

Cornejo manifestó que tras los últimos aumentos más que un cambio en la conducta del cliente, que no puede optar por segundas marcas porque no existen, se notó una fuerte caída en el consumo.

“No hay forma de ahorrar, los materiales valen en todos los lugares lo mismo porque hay pocos proveedores y se ponen de acuerdo en los precios. Hubo una retracción del 20 por ciento. Algunos paran las obras y no llegan al presupuesto. Y hay otros que venían ya renegando con los créditos, imagínate ahora con todo este lío de los precios”, resumió.

Sin embargo, sobre el panorama a futuro se mostró positivo: “Van a ser meses duros pero creo que el precio del dólar va a quedar fijo y no se va a mover por un largo rato, es lo que todos estamos esperando”, expresó.

Quien coincidió con la apreciación fue José Passamonte, de Passamonte Comercial: “Hay algunos que se desesperan con esta situación, que no venden, que no despachan. A uno la experiencia le dice que esto es algo momentáneo, que va a pasar la coyuntura y después se estabilizará de nuevo. Evidentemente que estas turbulencias perjudican al que tiene proyectos”.

Y añadió: “Hay algunos a los que les da miedo y se retraen y prefieren poner la plata en el banco porque pagan intereses importantes. Y hay otros que si tienen resuelto ya el proyecto se apuran para terminarlo antes de que empeore”.

Abastecimiento

Respecto al abastecimiento la situación fue distinta para ambas firmas.

Mientras que Cornejo aseguró que no hubo falta de abastecimiento ya que los proveedores no dejaron de vender más allá de que sí aplicaron incrementos, Passamonte apuntó que hubo proveedores que no entregaron pedidos.

“No quiero decir la marca pero hay proveedores de los que somos clientes desde hace 30 o 40 años y no nos despachan pedidos mínimos porque decidieron no vender unilateralmente. Ellos tendrán sus razones”, reveló.

Por otra parte Passamonte también concordó en que hubo fuertes aumentos y comentó que los productos que más los sufrieron fueron aquellos cuyas listas de precio están dolarizadas como el hierro o los aditivos para hormigón.







De todas maneras aseguró que el traslado al precio no fue directamente proporcional ya que mencionó que los proveedores sueñen tener “algo guardado en la manga” y suelen salir con algunas ofertas con precios más bajos del porcentaje de aumento.

Demanda social

Una de las situaciones que dejó ver la crisis económica fue el aumento en la demanda social, que también se trasladó a las empresas comercializadoras de materiales de construcción.

Así, tras aclarar que tratan de colaborar con todas las instituciones locales porque “todo el mundo alguna vez pasó por acá para comprar algún material”, Passamonte reconoció que aumentaron los pedidos de ayuda social. “Es gente que vive precisamente de la colaboración de la comunidad, son entidades sin fines de lucro, como comedores solidarios por ejemplo, que aumentaron un poquito la demanda”, reveló.